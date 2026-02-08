انفجار مصنع شمالي الصين يودي بحياة 7 أشخاص مصرع 8 أشخاص بسبب إعصار باسيانج في الفلبين الصين.. ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 3.3991 تريليونات دولار طقس السعودية.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق وظائف شاغرة بمجموعة عبداللطيف جميل راصد الزلازل الهولندي يحذر من مفاجأة خلال 3 أيام الجزائر تلغي اتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات وزارة الداخلية تطلق ختم “معرض الدفاع العالمي 2026” الأزمات تكلف ألمانيا أكثر من تريليون يورو محافظ الأحساء يرعى ختام موسم ميدان الفروسية لعام 2026
لقي سبعة أشخاص مصرعهم، مساء السبت، إثر انفجار وقع في مصنع بمقاطعة شانشي شمالي الصين.
وأفادت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن الانفجار وقع في مصنع للتكنولوجيا الحيوية بمقاطعة شانشي شمالي البلاد، وأسفر في حصيلة مؤقتة عن مصرع سبعة أشخاص.
فيما لا يزال البحث جاريًا عن شخص واحد مفقود.