انفجار مصنع شمالي الصين يودي بحياة 7 أشخاص

لقي سبعة أشخاص مصرعهم، مساء السبت، إثر انفجار وقع في مصنع بمقاطعة شانشي شمالي الصين.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن الانفجار وقع في مصنع للتكنولوجيا الحيوية بمقاطعة شانشي شمالي البلاد، وأسفر في حصيلة مؤقتة عن مصرع سبعة أشخاص.

فيما لا يزال البحث جاريًا عن شخص واحد مفقود.