بأمر الملك سلمان.. إعفاء خالد الفالح من منصبه وتعيينه وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء

صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية، فيما يلي نصوصها:
الرقم أ / 253
التاريخ: 24 / 8 / 1447هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 62 ) بتاريخ 1 / 3 / 1444هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولًا: يعفى معالي المهندس / خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار من منصبه.
ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم : أ / 254
التاريخ : 24 / 8 / 1447 هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 62 ) بتاريخ 1 / 3 / 1444هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين معالي المهندس / خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء.
ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود