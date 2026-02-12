Icon

بأمر الملك سلمان.. إعفاء نجم بن عبدالله الزيد من منصبه وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي

الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٤:١٠ مساءً
بأمر الملك سلمان.. إعفاء نجم بن عبدالله الزيد من منصبه وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي
المواطن - واس

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :
الرقم : أ / 261
التاريخ : 24 / 8 / 1447 هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 588 ) بتاريخ 28 / 10 / 1443هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى معالي الدكتور / نجم بن عبدالله الزيد نائب وزير العدل من منصبه.
ثانيًا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 262
التاريخ : 24 / 8 / 1447 هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين معالي الدكتور / نجم بن عبدالله الزيد مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
ثانيًا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

