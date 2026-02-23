طرق الدفع وإصدار سندات القبض للعقود السكنية باريس تقاطع السفير الأميركي وتترك باب “الكيه دورسيه” مواربًا الاتحاد الأوروبي يحذر: أي حرب مع إيران لن تقتصر على رقعة جغرافية محدودة تنظيم جدول حفلات محمد عبده يوازن بين النشاط الفني والحياة الشخصية تدشين حملة “تأكد لصحتك” الرمضانية للتأكيد على ضرورة الفحص الوقائي بجميع المناطق القبض على مقيم لترويجه الحشيش في جدة طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن عبر بوابة البرنامج اقتران الثريا بالقمر يعلن دخول القران السابع وبداية الربيع لدى أهل البادية الدفاع المدني يواصل أعمال الكشف الوقائي بالعاصمة المقدسة وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد
في تصعيد دبلوماسي لافت، اتخذت الحكومة الفرنسية قراراً بحظر التواصل المباشر بين أعضائها والسفير الأميركي في باريس، تشارلز كوشنر، وذلك على خلفية تجاهله استدعاءً رسمياً للحضور إلى مقر وزارة الخارجية مساء الإثنين.
وجاء هذا الاستدعاء الفرنسي كخطوة احتجاجية على التصريحات الأخيرة الصادرة عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تناولت حادثة وفاة طالب يميني متطرف في فرنسا.
وفي تحرك يعكس حجم الاستياء الرسمي، أصدر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، تعليمات واضحة بعدم السماح للسفير الأميركي بالتواصل المباشر مع وزراء ومسؤولي الحكومة.
وبررت الخارجية الفرنسية هذا الإجراء الحازم بـ”الافتقار الواضح لدى كوشنر لفهم المهام الأساسية المنوطة بمنصبه، والتي تتركز بالأساس على تمثيل بلاده وفق الأعراف الدبلوماسية”.
ورغم قسوة القرار، حرصت الدبلوماسية الفرنسية على ترك خط للرجعة؛ إذ أوضحت الوزارة في بيانها أن قنوات الاتصال المؤسسية تظل قائمة.
وأكدت أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام السفير كوشنر لممارسة مهامه الدبلوماسية التقليدية والحضور إلى مقر الخارجية لمناقشة التباينات، مشيرة إلى أهمية هذه المحادثات لتسوية “الخلافات التي لا مفر منها في إطار التحالف والصداقة التاريخية التي تجمع البلدين منذ 250 عاماً”.