السعودية اليوم

العالم
حصاد اليوم

باريس تقاطع السفير الأميركي وتترك باب "الكيه دورسيه" مواربًا

الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٧ صباحاً
باريس تقاطع السفير الأميركي وتترك باب “الكيه دورسيه” مواربًا
المواطن - فريق التحرير

في تصعيد دبلوماسي لافت، اتخذت الحكومة الفرنسية قراراً بحظر التواصل المباشر بين أعضائها والسفير الأميركي في باريس، تشارلز كوشنر، وذلك على خلفية تجاهله استدعاءً رسمياً للحضور إلى مقر وزارة الخارجية مساء الإثنين.

وجاء هذا الاستدعاء الفرنسي كخطوة احتجاجية على التصريحات الأخيرة الصادرة عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تناولت حادثة وفاة طالب يميني متطرف في فرنسا.

وفي تحرك يعكس حجم الاستياء الرسمي، أصدر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، تعليمات واضحة بعدم السماح للسفير الأميركي بالتواصل المباشر مع وزراء ومسؤولي الحكومة.

إجراء حازم

وبررت الخارجية الفرنسية هذا الإجراء الحازم بـ”الافتقار الواضح لدى كوشنر لفهم المهام الأساسية المنوطة بمنصبه، والتي تتركز بالأساس على تمثيل بلاده وفق الأعراف الدبلوماسية”.

ورغم قسوة القرار، حرصت الدبلوماسية الفرنسية على ترك خط للرجعة؛ إذ أوضحت الوزارة في بيانها أن قنوات الاتصال المؤسسية تظل قائمة.

وأكدت أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام السفير كوشنر لممارسة مهامه الدبلوماسية التقليدية والحضور إلى مقر الخارجية لمناقشة التباينات، مشيرة إلى أهمية هذه المحادثات لتسوية “الخلافات التي لا مفر منها في إطار التحالف والصداقة التاريخية التي تجمع البلدين منذ 250 عاماً”.

