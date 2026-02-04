Icon

استعرضا العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين

بتوجيه القيادة.. خالد بن سلمان يلتقي أمير قطر

الأربعاء ٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٥ مساءً
بتوجيه القيادة.. خالد بن سلمان يلتقي أمير قطر
المواطن - واس

بتوجيه من القيادة -أيدها الله- التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

ونقل سمو وزير الدفاع خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لسموه، وتمنياتهما لحكومة وشعب دولة قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمل سمو أمير دولة قطر تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

كما جرى استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي مستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
فيما حضره من الجانب القطري، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة رئيس الديوان الأميري عبدالله بن محمد الخليفي.

