Icon

طقس الاثنين.. أمطار ورياح نشطة وضباب على عدة مناطق Icon بتوجيه الملك سلمان.. الداخلية تبدأ تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام Icon السعودية ترفض رفضاً قاطعاً أي ادعاءات لأي طرف آخر في المنطقة المقسومة مع الكويت Icon أبو كاس راعياً رئيسياً لبرنامج “إفطار صائم” للحد من حوادث السيارات قبيل الإفطار Icon يوم التأسيس السعودي.. بالعدل قامت الدولة وبالعدل تُصاغ ملامح المستقبل Icon أمانة الباحة توزّع 3500 هدية احتفاءً بيوم التأسيس Icon مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 340 سلة غذائية في الجزيرة السودانية Icon أهالي الشمالية يحتفون بالأزياء التراثية في يوم التأسيس Icon الجوازات تحتفي بيوم التأسيس في المنافذ الدولية Icon واجهة جدة البحرية.. احتفاء مجتمعي يجسّد الاعتزاز بيوم التأسيس ويواكب أجواء رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم

بتوجيه الملك سلمان.. الداخلية تبدأ تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام

الإثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٥ صباحاً
بتوجيه الملك سلمان.. الداخلية تبدأ تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، بدأت وزارة الداخلية تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام، ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم.

وبهذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على ما يوليانه من رعاية وعناية بالنزلاء، وإعادة دمجهم في المجتمع من خلال هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة من لدن القيادة الحكيمة.

قد يهمّك أيضاً
وزارة الداخلية تستكمل مبادرتها النوعية “مكان التاريخ” لإحياء مواقعها التاريخية

وزارة الداخلية تستكمل مبادرتها النوعية “مكان التاريخ” لإحياء مواقعها التاريخية

ملك المغرب يهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

ملك المغرب يهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

ووجه سمو وزير الداخلية الجهات المعنية كافة باتخاذ الإجراءات المتبعة لسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم، مؤكداً أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان: نستذكر في هذا اليوم المجيد تأسيس دولتنا المباركة.. دولة التوحيد والعدل
أخبار رئيسية

الملك سلمان: نستذكر في هذا اليوم المجيد...

أخبار رئيسية
برعاية الملك سلمان.. الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرّم الفائزات بالمسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان.. الأميرة فهدة بنت فلاح...

السعودية اليوم
القيادة الكويتية تهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس
السعودية اليوم

القيادة الكويتية تهنئ الملك سلمان وولي العهد...

السعودية اليوم
رئيس فلسطين يهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة يوم التأسيس
السعودية اليوم

رئيس فلسطين يهنئ الملك سلمان وولي العهد...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يتبرعان للحملة الوطنية للعمل الخيري بمبلغ 70 مليون ريال
أخبار رئيسية

الملك سلمان وولي العهد يتبرعان للحملة الوطنية...

أخبار رئيسية
ولي عهد البحرين يهنئ الملك سلمان وولي العهد بذكرى يوم التأسيس
السعودية اليوم

ولي عهد البحرين يهنئ الملك سلمان وولي...

السعودية اليوم
الملك سلمان يصل إلى جدة قادمًا من الرياض
السعودية اليوم

الملك سلمان يصل إلى جدة قادمًا من...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيبال
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيبال

السعودية اليوم