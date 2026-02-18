وزير التجارة يصدر قرارًا وزاريًا بتعيين أعضاء مجلس إدارة غرفة أبها لقطات من صلاة التراويح في الحرم المكي ثاني ليالي رمضان الزكاة والضريبة والجمارك تتيح للأفراد إخراج الزكاة اختياريًا عبر منصة “زكاتي” جموع الصائمين يصطفون لتناول موائد الإفطار بـ المسجد النبوي أول أيام رمضان موسم الدرعية 25 / 26 يعلن تمديد عدد من برامجه الأرصاد: تنفيذ تمرين “رصد 11” لرفع الجاهزية في موسم رمضان أمانة المدينة المنورة: إصدار أكثر من 6 آلاف رخصة وتصريح عبر منصة “بلدي” بتوجيه وزير الداخلية.. ترقية 4333 فردًا من منسوبي الأمن العام وزارة الإعلام توقع اتفاقيات مع 9 شركات لتأهيل الكفاءات الوطنية ضمن برنامج ابتعاث الإعلام جوازات مطار الملك عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين للعمرة خلال رمضان
بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أصدر معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، قرارات إدارية بترقية (4333) فردًا، للرتب التي تلي رتبهم، بمختلف التخصصات.
ورفع الفريق محمد البسامي الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على ما يحظى به رجال الأمن من اهتمام ومتابعة، معبرًا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعم سموه لرجال الأمن في شتى المجالات.
وهنأ مدير الأمن العام الأفراد المترقين، سائلًا المولى -عزّ وجلّ- لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.