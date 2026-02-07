بحضور الشرع.. السعودية وسوريا توقعان عقودًا استراتيجية كبرى في دمشق

بحضور الشرع.. السعودية وسوريا توقعان عقود استراتيجية كبرى في دمشق وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان حرس الحدود يقبض على إثيوبيين لتهريبهما 30 كجم من القات بعسير 1455 حالة ضبط للممنوعات في المنافذ الجمركية خلال أسبوع واحد الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار في محمية طويق الطبيعية وظائف إدارية شاغرة لدى شركة التصنيع 9 مليارات ريال عقود استثمارية لأمانة الشرقية في 2025.. منجزات نوعية تجربة سريرية رائدة لعلاج أورام الدماغ لدى الأطفال ضبط 20237 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل في السعودية.. 32 متورطًا بجرائم مخلة بالشرف وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي
أعلنت سوريا والسعودية اليوم السبت، عن توقيع عقود استراتيجية تشمل قطاعات الطيران، الاتصالات، البنية التحتية، والتطوير العقاري في قصر الشعب بدمشق.
وزير الاستثمار م. خالد الفالح:
اليوم نقلة نوعية تاريخية في مسار التعاون السعودي السوري عبر مشروعات استراتيجية كبرى
إطلاق صندوق إيلاف السعودي للاستثمار كمظلة لتمويل المشروعات الكبرى في سوريا
تطوير وتشغيل مطاري حلب…
توقيع العقود الاستراتيجية بين السعودية وسوريا، تم بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، مع حضور وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح.
وقال وزير الاستثمار خالد الفالح خلال مراسم الإعلان عن توقيع عقود استراتيجية بين سوريا والسعودية: “إن السعودية تؤكد مجددا وقوفها إلى جانب سورية ودعمها لمسارها نحو التعافي والنمو وتحقيق الاستقرار والازدهار المستدام”.
مراسم توقيع عقود استراتيجية بين المملكة وسوريا
وأضاف : “وجودنا اليوم في دمشق يأتي امتدادا لمسار واضح يستند إلى رؤية مشتركة لبناء مستقبل مشترك بين البلدين.. نطلق اليوم رسميا أعمال تأسيس صندوق إيلاف للاستثمار في المشروعات الكبرى بسوريا”.
ولفت وزير الاستثمار السعودي إلى أنه تم تفعيل قنوات التحويلات المصرفية بين سوريا والسعودية بعد رفع العقوبات الاقتصادية، كما سنشهد اليوم توقيع اتفاقية مشتركة في مجال الطيران بين سوريا والسعودية، تقودها شركة “ناس” الرائدة، التي اختارت أن تكون سوريا أول وجهة لاستثماراتها الخارجية، وسنوقع اليوم اتفاقية مشروع “سيلك لينك” الذي يعد من أكبر مشروعات البنية التحتية الرقمية في سوريا، وربما من بين الأضخم عالمياً، كما سنوقع أكبر اتفاقية للمياه على مستوى العالم بين البلدين، وذلك برعاية شركة “أكوا” السعودية.
بدوره قال رئيس هيئة الاستثمار السوري طلال الهلالي إن هذه الاتفاقيات تركز على تطوير البنية التحتية الرقمية، تأسيس شركة طيران مشتركة، وتشغيل شركة الكابلات السورية الحديثة ضمن مشروع “سيلك لينك” للاقتصاد الرقمي.
وزير الطاقة السوري م. محمد البشير: نؤكد التزامنا بالمضي قدما في دعم مسيرة البناء الاقصادي وتعزيز الاستدامة ورفع كفاءة الخدمات بما يلبي تطلعات الشعب السوري
من جهته، قال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا عبد السلام هيكل إن بنية الاتصالات في سوريا عانت من ضعف الاستثمار خلال السنوات الماضية، وقد اتخذنا مسارا يستثمر الموقع الجغرافي لسوريا ليجعل منها ممرا دوليا لمرور البيانات.
ولفت وزير الاتصالات السوري إلى أنه تقدمت ثماني عشرة شركة بطلبات للاستثمار، وبعد عملية تقييم دقيقة فازت شركة “إس تي سي” السعودية بالمنافسة.
وكشف أن مشروع “سيلك لينك” يسهم في ترسيخ موقع سوريا كنقطة اتصال عالمية، ويتيح داخليا بناء منظومة متكاملة من الخدمات للمراكز العالمية.
ويأتي هذا بعد توقيع 47 اتفاقية بـ24 مليار ريال في يوليو 2025، واتفاقية حماية الاستثمار في أغسطس، وصفقات نفطية في ديسمبر.
وزير الاستثمار م. خالد الفالح: 80 اتفاقية سعودية – سورية بقيمة تجاورت 40 مليار ريال
