Icon

“بختاور” مشرفًا عامًا على إدارة الإعلام والاتصال بجامعة القصيم Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. عروض جوية وبرية منوعة في اليوم الثالث Icon نائب قائد القوات الخاصة للأمن والحماية يزور معرض الدفاع العالمي 2026 Icon مجلس الوزراء يوافق على تشكيل لجنة دائمة تُعنى بكل ما يتصل بمادة الأسبستوس ومتابعة حظرها Icon جامعة الملك سعود تكرم أكثر من 30 طالبًا وطالبة من متدربي صحيفة رسالة الجامعة Icon الأمن البيئي يضبط مخالفًا لنقله حطبًا محليًا في الرياض Icon شروط طلب التنفيذ المالي على المستأجر عبر منصتي إيجار وناجز Icon الجامعة الإسلامية تطلق مبادرة استضافة خريجيها الدوليين لأداء العمرة Icon مرصد المجمعة يوضح الظروف العلمية لرصد هلال رمضان Icon حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر فبراير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

المجتمع

“بختاور” مشرفًا عامًا على إدارة الإعلام والاتصال بجامعة القصيم

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٥:٥٧ مساءً
“بختاور” مشرفًا عامًا على إدارة الإعلام والاتصال بجامعة القصيم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر رئيس جامعة القصيم الأستاذ الدكتور محمد بن فهد الشارخ، قرارًا بتكليف الأستاذ خالد بن إبراهيم بختاور مشرفًا عامًا على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بجامعة القصيم، وذلك ضمن توجهات الجامعة لتعزيز منظومة العمل الإعلامي والاتصالي.

ويُعد الأستاذ خالد بختاور من الكفاءات الإعلامية المتخصصة، حيث يمتلك خبرة مهنية واسعة في مجالات الإعلام والاتصال المؤسسي، وعمل مؤخرا مستشارًا إعلاميًا في المكتب التنفيذي لسمو أمين منطقة الرياض، كما شغل منصب المشرف على الإدارة العامة للاتصال والإعلام بجامعة شقراء، إلى جانب رئاسته لتحرير صحيفة جامعة شقراء.

قد يهمّك أيضاً
جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية

جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية

جامعة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة بمسمى فني مختبر

جامعة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة بمسمى فني مختبر

كما سبق له العمل مستشارًا إعلاميًا لرئيس جامعة المستقبل، وتولى عددًا من المناصب الإعلامية بإدارة الإعلام والاتصال بجامعة القصيم، من بينها مدير إدارة المحتوى والنشر، ومدير تحرير صحيفة جامعة القصيم، بعد عمله أخصائي إعلام رقمي بجامعة الملك خالد.

كما عمل مراسلًا دوليًا لصحيفة الوطن في كندا، وترأس وشارك في عدد من اللجان الإعلامية للعديد من المؤتمرات والفعاليات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد