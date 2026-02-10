“بختاور” مشرفًا عامًا على إدارة الإعلام والاتصال بجامعة القصيم

أصدر رئيس جامعة القصيم الأستاذ الدكتور محمد بن فهد الشارخ، قرارًا بتكليف الأستاذ خالد بن إبراهيم بختاور مشرفًا عامًا على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بجامعة القصيم، وذلك ضمن توجهات الجامعة لتعزيز منظومة العمل الإعلامي والاتصالي.

ويُعد الأستاذ خالد بختاور من الكفاءات الإعلامية المتخصصة، حيث يمتلك خبرة مهنية واسعة في مجالات الإعلام والاتصال المؤسسي، وعمل مؤخرا مستشارًا إعلاميًا في المكتب التنفيذي لسمو أمين منطقة الرياض، كما شغل منصب المشرف على الإدارة العامة للاتصال والإعلام بجامعة شقراء، إلى جانب رئاسته لتحرير صحيفة جامعة شقراء.

كما سبق له العمل مستشارًا إعلاميًا لرئيس جامعة المستقبل، وتولى عددًا من المناصب الإعلامية بإدارة الإعلام والاتصال بجامعة القصيم، من بينها مدير إدارة المحتوى والنشر، ومدير تحرير صحيفة جامعة القصيم، بعد عمله أخصائي إعلام رقمي بجامعة الملك خالد.

كما عمل مراسلًا دوليًا لصحيفة الوطن في كندا، وترأس وشارك في عدد من اللجان الإعلامية للعديد من المؤتمرات والفعاليات.