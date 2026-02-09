بدء إيداع حساب المواطن لشهر فبراير شاملًا الدعم الإضافي

أعلن برنامج حساب المواطن عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير شاملًا الدعم الإضافي للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله، فيما يمكن معرفة مبلغ الاستحقاق عبر تطبيق البرنامج.

وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).

تسجيل المستقل في حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: