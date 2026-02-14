بدء تشغيل الإشارات الذكية لتحسين حركة المرور في بريدة

بدأت أمانة منطقة القصيم بالتعاون مع مرور المنطقة في تفعيل نظام الإشارات الذكية في عدد من الإشارات الحيوية بمدينة بريدة، وذلك باستخدام أعلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة الحركة المرورية آليًا حسب الكثافة المرورية في التقاطعات المزدحمة.

تشغيل الإشارات الذكية

ويهدف النظام إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستوى السلامة على الطرق، إضافة إلى إسهامه في تسهيل مهام مركبات الطوارئ آليًا من خلال مستشعرات ذكية مرتبطة بتلك المركبات؛ بما يعزز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وتم تفعيل النظام تجريبيًا في تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك سعود بالدائري الشمالي ويجري العمل حاليًا على تفعيله في تقاطعات طريق البيارق وبقية التقاطعات الحيوية الأخرى في المدينة.

وتشير الدراسات المرورية إلى أن هذه التقنية ستسهم في تقليل زمن الانتظار عند الإشارات الضوئية، وتفعيل تقنية الموجة الخضراء في التقاطعات المتتالية؛ بما ينعكس إيجابًا على جودة التنقل وراحة مستخدمي الطرق.