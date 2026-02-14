Icon

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة "البوابات الإلكترونية اللاتلامسية" Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال

بدء تشغيل الإشارات الذكية لتحسين حركة المرور في بريدة

السبت ١٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٧ مساءً
بدء تشغيل الإشارات الذكية لتحسين حركة المرور في بريدة
المواطن - فريق التحرير

بدأت أمانة منطقة القصيم بالتعاون مع مرور المنطقة في تفعيل نظام الإشارات الذكية في عدد من الإشارات الحيوية بمدينة بريدة، وذلك باستخدام أعلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة الحركة المرورية آليًا حسب الكثافة المرورية في التقاطعات المزدحمة.

تشغيل الإشارات الذكية

ويهدف النظام إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستوى السلامة على الطرق، إضافة إلى إسهامه في تسهيل مهام مركبات الطوارئ آليًا من خلال مستشعرات ذكية مرتبطة بتلك المركبات؛ بما يعزز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وتم تفعيل النظام تجريبيًا في تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك سعود بالدائري الشمالي ويجري العمل حاليًا على تفعيله في تقاطعات طريق البيارق وبقية التقاطعات الحيوية الأخرى في المدينة.

وتشير الدراسات المرورية إلى أن هذه التقنية ستسهم في تقليل زمن الانتظار عند الإشارات الضوئية، وتفعيل تقنية الموجة الخضراء في التقاطعات المتتالية؛ بما ينعكس إيجابًا على جودة التنقل وراحة مستخدمي الطرق.

