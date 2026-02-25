Icon

بدء تشغيل مطار الجوف الدولي الجديد واستقبال أولى رحلاته Icon هبوط وارتفاع السكر في رمضان.. إرشادات مهمة لتجنب المخاطر Icon الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية 7.4% في ديسمبر 2025 Icon مهلة عام لتصحيح أوضاع الحرفيين وفق نظام الحرف والصناعات اليدوية Icon أمانة جدة تكثف أعمال النظافة الميدانية خلال رمضان بأكثر من 4 آلاف كادر و689 معدّة Icon الألعاب الإلكترونية وحياة المبرمجين في رمضان.. توازن رقمي يبرزه مجتمع حائل Icon شؤون الحرمين: الخرائط التفاعلية تعزز منظومة الإرشاد المكاني الذكي ببيانات لحظية Icon تعديل جديد على مخالفات وعقوبات نظام العمل لتعزيز استقرار السوق Icon إيقاف 3 شركات عمرة لمخالفة التزامات السكن للمعتمرين Icon صرف رواتب فبراير 2026 في السعودية غدًا ونصائح الخبراء لإدارة الميزانية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
غرف حسية مخصصة لخدمة ذوي اضطراب طيف التوحد

بدء تشغيل مطار الجوف الدولي الجديد واستقبال أولى رحلاته

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٤:١٢ مساءً
بدء تشغيل مطار الجوف الدولي الجديد واستقبال أولى رحلاته
المواطن - واس

بدأ اليوم تشغيل مطار الجوف الدولي الجديد، أحد المطارات التابعة لـ”تجمع مطارات الثاني”، حيث استقبل أولى رحلاته اليوم ضمن عملية نقل كلي للعمليات التشغيلية من المطار القديم إلى المطار الجديد.

وتُقدر الطاقة الاستيعابية للمطار الجديد بمليون وستمئة ألف مسافر سنويًا، مقارنةً بالمطار القديم الذي كانت طاقته الاستيعابية تبلغ حوالي 175 ألف مسافر سنويًا، مما يمثل نسبة نمو تتجاوز 800%.

أحدث المعايير العالمية

وصُممت صالة السفر في مطار الجوف الدولي الجديد وفق أحدث المعايير العالمية؛ حيث تبلغ مساحتها الإجمالية 24 ألف متر مربع، وتضم 16 منصة “كاونتر” لإنهاء إجراءات السفر تشمل منصتين للخدمة الذاتية، و11 بوابة للمغادرة والوصول، و5 منصات جوازات مزدوجة، إضافة إلى 648 موقفًا للسيارات، ومجموعة متنوعة من المرافق والخدمات المتكاملة.

ويحتوي المطار على غرف حسية مخصصة لخدمة المسافرين من ذوي اضطراب طيف التوحد، وخدمات مهيأة لذوي الإعاقة والحالات المشابهة، إلى جانب مساحات تجارية تبلغ مساحتها الإجمالية 1,700 متر مربع؛ بما يعكس الاهتمام بتوفير بيئة سفر شاملة تراعي احتياجات الفئات كافة.

وتميزت تصاميم الصالة بعكس طابع الهوية التراثية لمنطقة الجوف، إضافة إلى احتوائها على مسطحات خضراء تبلغ مساحتها تقريبًا 5,000 متر مربع، مُزينة بأشجار الزيتون التي تشتهر بها المنطقة.

يُذكر أن يوم أمس شهد تشغيل آخر رحلة في المطار السابق والقادمة من مدينة الرياض، إيذانًا بانتهاء مرحلة تشغيلية امتدت لسنوات؛ إذ تمت عملية الانتقال إلى المطار الدولي الجديد بالتعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة كافة، ضمن خطة محكمة ومتكاملة أُعدت بعناية لضمان انسيابية الحركة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد