Icon

‏إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. ‏المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال Icon العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي Icon وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي Icon نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة Icon بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر ‌عند التسوية Icon الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء Icon أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال Icon بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة Icon وظائف شاغرة في شركة بترورابغ Icon #يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الترفيه

برعاية المستشار تركي آل الشيخ.. هيئة الترفيه توقّع عقد إنتاج مشترك

الجمعة ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٠ صباحاً
برعاية المستشار تركي آل الشيخ.. هيئة الترفيه توقّع عقد إنتاج مشترك
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

برعاية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وقّعت الهيئة اليوم، عقد إنتاج مشترك مع قناة MBC مصر، وذلك في خطوة جديدة تعكس آفاق الشراكة الإعلامية بين الجانبين، وتعزز مسارات التعاون الهادف إلى تقديم محتوى نوعي يواكب تطلعات الجمهور المصري.

ويستهدف الاتفاق إنتاج باقة متكاملة من برامج المنوعات والبرامج الرياضية، إضافة إلى عدد من الأعمال الدرامية، تُعرض عبر شاشة MBC مصر، بما يدعم خريطتها البرامجية ويرتقي بجودة وتنوع المحتوى، ويعزز حضور الإنتاجات المشتركة في السوق الإعلامية المصرية.

قد يهمّك أيضاً
تركي آل الشيخ يعلن مفاجآت ومبادرات نوعية من القاهرة لتعزيز التكامل الثقافي السعودي المصري

تركي آل الشيخ يعلن مفاجآت ومبادرات نوعية من القاهرة لتعزيز التكامل الثقافي...

الفتى سيف في ضيافة تركي آل الشيخ بعد تحقيق حلمه بزيارة الرياض

الفتى سيف في ضيافة تركي آل الشيخ بعد تحقيق حلمه بزيارة الرياض


وقّع مراسم العقد من جانب الهيئة العامة للترفيه، الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فيصل بن سعيد بافرط، فيما مثّل MBC، مدير عام قنوات MBC مصر وشمال أفريقيا محمد عبدالمتعال.
وأكّد الطرفان أن هذه الشراكة تمثل امتدادًا للتعاون المثمر بين الجانبين، وتمهدًا لإطلاق مشاريع إعلامية كبرى خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا التعاون ضمن رؤية مشتركة تستهدف صناعة محتوى احترافي بمعايير عالية، يسهم في خدمة المشاهد المصري، ويرتقي بالتجربة الإعلامية، ويعكس توجهات الجانبين نحو تطوير قطاع الإنتاج التلفزيوني وتعزيز التكامل الإعلامي في المنطقة.

ويأتي التوقيع ضمن زيارة معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ إلى جمهورية مصر العربية، التي بدأت الثلاثاء الماضي وتستمر عدة أيام، وتضمنت عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع كبار المسؤولين لبحث سبل تطوير التعاون وتعزيز الشراكات في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم توجهات الجانبين ويعزز مجالات التكامل بينهما.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تركي آل الشيخ يعلن مفاجآت ومبادرات نوعية من القاهرة لتعزيز التكامل الثقافي السعودي المصري
أخبار رئيسية

تركي آل الشيخ يعلن مفاجآت ومبادرات نوعية...

أخبار رئيسية