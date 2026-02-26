برعاية المستشار تركي آل الشيخ.. هيئة الترفيه توقّع عقد إنتاج مشترك

برعاية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وقّعت الهيئة اليوم، عقد إنتاج مشترك مع قناة MBC مصر، وذلك في خطوة جديدة تعكس آفاق الشراكة الإعلامية بين الجانبين، وتعزز مسارات التعاون الهادف إلى تقديم محتوى نوعي يواكب تطلعات الجمهور المصري.

ويستهدف الاتفاق إنتاج باقة متكاملة من برامج المنوعات والبرامج الرياضية، إضافة إلى عدد من الأعمال الدرامية، تُعرض عبر شاشة MBC مصر، بما يدعم خريطتها البرامجية ويرتقي بجودة وتنوع المحتوى، ويعزز حضور الإنتاجات المشتركة في السوق الإعلامية المصرية.



وقّع مراسم العقد من جانب الهيئة العامة للترفيه، الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فيصل بن سعيد بافرط، فيما مثّل MBC، مدير عام قنوات MBC مصر وشمال أفريقيا محمد عبدالمتعال.

وأكّد الطرفان أن هذه الشراكة تمثل امتدادًا للتعاون المثمر بين الجانبين، وتمهدًا لإطلاق مشاريع إعلامية كبرى خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التعاون ضمن رؤية مشتركة تستهدف صناعة محتوى احترافي بمعايير عالية، يسهم في خدمة المشاهد المصري، ويرتقي بالتجربة الإعلامية، ويعكس توجهات الجانبين نحو تطوير قطاع الإنتاج التلفزيوني وتعزيز التكامل الإعلامي في المنطقة.

ويأتي التوقيع ضمن زيارة معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ إلى جمهورية مصر العربية، التي بدأت الثلاثاء الماضي وتستمر عدة أيام، وتضمنت عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع كبار المسؤولين لبحث سبل تطوير التعاون وتعزيز الشراكات في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم توجهات الجانبين ويعزز مجالات التكامل بينهما.