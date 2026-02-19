Icon

برعاية الملك سلمان.. الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرّم الفائزات بالمسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم Icon وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي Icon وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة في وزارة الصناعة Icon تقرير أممي: الهجوم على الفاشر السودانية يحمل سمات الإبادة الجماعية Icon إطلاق سراح أندرو شقيق الملك تشارلز في قضية إبستين Icon الأهلي يفوز على النجمة في جولة “يوم التأسيس” بدوري روشن Icon يوم التأسيس.. مزاد إلكتروني بحرف وحرفين الجمعة عبر “أبشر” Icon إمساكية اليوم الجمعة 3 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
 في دورتها الـ27

برعاية الملك سلمان.. الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرّم الفائزات بالمسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم

الجمعة ٢٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٠ صباحاً
برعاية الملك سلمان.. الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرّم الفائزات بالمسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-، شرّفت حرم خادم الحرمين الشريفين سمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، مساء أمس، حفل تكريم الفائزات بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ27، التي نظمتها وأشرفت عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض.
واستُهِلَّ الحفل بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، تلا ذلك عرضٌ مرئي استعرض مسيرة المسابقة وما حظيت به من دعم القيادة الرشيدة- أيدها الله-، والجهود التي تبذلها الوزارة في تنظيمها والإشراف عليها، بما يسهم في تشجيع أبناء وبنات الوطن على الإقبال على كتاب الله حفظًا وتلاوةً وتفسيرًا.
عقب ذلك، ألقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كلمةً عبر الشاشات المرئية، أكّد فيها أن تكريم نماذج مشرقة من بنات الوطن ممن شرّفهن الله بحفظ كتابه وحُسن تلاوته، يجسّد عمق الرسالة التي تضطلع بها المملكة في بناء الإنسان على هدي القرآن الكريم، وربط الناشئة به حفظًا وفهمًا وعملاً وسلوكًا.
وأوضح معاليه أن هذه المسابقة التي تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، وتحظى برعايته، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله-، تمثّل امتدادًا لنهجٍ راسخ في خدمة القرآن الكريم وأهله، وتسخير الإمكانات كافة لرعاية حفظته وتشجيعهم، مؤكدًا أن عناية القيادة بالقرآن الكريم تعكس ثوابت هذه البلاد ومنهجها القائم على الوسطية والاعتدال.
وبيّن أن الدورة الحالية شهدت إقبالًا واسعًا من مختلف مناطق المملكة، حيث شارك في تصفياتها الأولية أكثر من (3600) متسابق ومتسابقة، تأهل منهم (129) إلى المرحلة النهائية، ضمن منظومة تحكيم دقيقة بإشراف لجان متخصصة، وبلغ مجموع جوائزها (7,000,000) ريال؛ دعمًا وتحفيزًا لحفظة كتاب الله وتشجيعًا لهم على مواصلة هذا الطريق.
وهنّأ معاليه الفائزات بشرف نيل هذا التكريم في مسابقة تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله–، مشيدًا بما قدّمنه من نماذج مشرّفة في الإتقان وحسن التلاوة، مؤكدًا أن هذا الفوز مسؤولية عظيمة قبل أن يكون تكريمًا، داعيًا إياهن إلى مواصلة العناية بكتاب الله حفظًا وتدبرًا وعملًا، والتحلّي بأخلاق القرآن، وجعل ما تعلّمنه منهج حياةٍ وسلوكًا يُترجم في أقوالهن وأعمالهن، ليكنّ سفيراتٍ للقرآن في أسرهن ومجتمعهن، وقدواتٍ حسنة لبنات الوطن في التمسك بالقيم الإسلامية السمحة.
كما أعرب معاليه عن شكره وتقديره لسمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين على تشريفها الحفل وتكريمها للفائزات، ولصاحبات السمو والمعالي الحضور، ولأعضاء لجنة التحكيم النسائية على ما بذلنه من جهودٍ مخلصة، سائلًا الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد وولاة أمرها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.
وفي ختام الحفل، كرّمت حرم خادم الحرمين الشريفين الفائزات بالمراكز الأولى في فروع المسابقة الستة، كما كرّمت أعضاء لجنة التحكيم النسائية بدروعٍ تذكارية تقديرًا لجهودهن.
حضر الحفل عددٌ من صاحبات السمو والمعالي، وعددٌ من المهتمات بعلوم القرآن الكريم، وأمهات المشاركات في المسابقة.

قد يهمّك أيضاً
بموافقة الملك سلمان.. منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 مواطن ومواطنة

بموافقة الملك سلمان.. منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200...

بناءً على ما عرضه ولي العهد.. الملك سلمان يوجه بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

بناءً على ما عرضه ولي العهد.. الملك سلمان يوجه بصرف أكثر من...

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بموافقة الملك سلمان.. إقامة الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة إحسان
أخبار رئيسية

بموافقة الملك سلمان.. إقامة الحملة الوطنية للعمل...

أخبار رئيسية
الملك سلمان يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين والمسلمين بمناسبة شهر رمضان 1447هـ
أخبار رئيسية

الملك سلمان يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين والمسلمين...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية صربيا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ بمناسبة حلول شهر رمضان 
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة كوسوفا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة كوسوفا

السعودية اليوم
الملك سلمان يصل إلى جدة قادمًا من الرياض
السعودية اليوم

الملك سلمان يصل إلى جدة قادمًا من...

السعودية اليوم
أمام الملك سلمان.. الأمراء ووزير الاستثمار المعينون في مناصبهم الجديدة يؤدون القسم
السعودية اليوم

أمام الملك سلمان.. الأمراء ووزير الاستثمار المعينون...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيبال
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيبال

السعودية اليوم