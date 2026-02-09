Icon

اصطدام شاحنة بمركبة يودي بحياة 30 شخصًا في نيجيريا Icon خالد بن سلمان يفتتح معرض الدفاع العالمي 2026 Icon برعاية الملك سلمان.. انطلاق بطولة كأس السعودية 2026 لسباقات الخيل 13 و14 فبراير Icon الثلوج الكثيفة تشلّ حركة المطارات في كوريا Icon طقس الاثنين.. رياح نشطة وأتربة وضباب على عدة مناطق Icon الأرصاد: طقس غير مستقر على منطقة الشمالية Icon الخضيري يحذّر من حبوب التخسيس: أضرار صحية وفوائد مؤقتة Icon مركز الأرصاد يستعرض أحدث خدماته وتقنياته في معرض الدفاع العالمي 2026 Icon حساب المواطن: إضافة الزوجة إلزامية للمتزوجين لتفادي تأثر الأهلية Icon إنتر ميلان يكتسح ساسولو بخماسية ويبتعد بصدارة الدوري الإيطالي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في النسخة السابعة

برعاية الملك سلمان.. انطلاق بطولة كأس السعودية 2026 لسباقات الخيل 13 و14 فبراير

الإثنين ٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٨ صباحاً
برعاية الملك سلمان.. انطلاق بطولة كأس السعودية 2026 لسباقات الخيل 13 و14 فبراير
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تنطلق النسخة السابعة من كأس السعودية 2026 لسباقات الخيل، يومي الجمعة والسبت 13 و14 فبراير، والتي تعد أكبر حدث فروسي في العالم، بجوائز مالية تُعد الأعلى عالميًّا.

وبهذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على دعمهما الكبير والمتواصل لهذا الحدث العالمي (كأس السعودية)، الذي يحظى بمتابعة واهتمام سمو ولي العهد، الذي سخر جميع الإمكانات في سبيل استمرارية نجاحه المبهر، وتصدره الساحة العالمية لسباقات الخيل حتى بات محطة مهمة في روزنامة السباقات العالمية، ومحط أنظار كبار الملاك والمدربين والخيالة، طمعًا بالتواجد في جميع محطاته المؤهلة وصولًا إلى الأمسية الكبرى والأغلى عالميًا، بمشاركة نخبة الخيل الأبطال من مختلف دول العالم.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لنيوزيلندا

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لنيوزيلندا

الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك الأردن

الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك الأردن

وقال: “لقد أصبح كأس السعودية حدثًا بارزًا وأيقونة نجاح في المملكة على عدة أصعدة، ونفخر هذا العام بما وصل إليه الكأس من تطور وترقيات عديدة في مجموعة من الأشواط المصاحبة، وتصنيفها الدولي عبر الفئات الثلاث الكبرى، وذلك بفضل الله تعالى ثم ثمرات الدعم غير المحدود من القيادة، الذي أسهم في نجاح خططنا الإستراتيجية نحو حضور عالمي قوي”.
وأشار سموه إلى أن دور كأس السعودية لا يقتصر على جانب السباقات فقط، بل يشمل عدة عناصر ثقافية وتجارية، إلى جانب الأزياء والموضة، والفنون التراثية الشعبية، والحرف اليدوية؛ إذ بات الكأس أداة تعريف وجذب لتاريخ وثقافة المملكة، ولمختلف مناطقها التي تتميز بتنوعها الثقافي والحضاري.

وأكد أن الرعاية الكريمة تمثل مصدر فخر وإلهام للجميع، ودليلًا واضحًا على حرص القيادة ومتابعتها لكل ما يسهم في إبراز ثقافة المملكة داخليًّا وخارجيًّا.

وأفاد سموه أن نسخة هذا العام تجسد الإلهام والنجاح؛ إذ بات العالم على ثقة بأن المملكة عندما تنظم أي حدث أو فعالية، فإنها تقدم نموذجًا فريدًا يُروى بفخر، ويتسم بالريادة والتميز، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تعزز مكانة المملكة على الصعيد الدولي، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -أيدهما الله-.

وقدم الشكر لجميع الملاك والمدربين الذين حرصوا على المشاركة بتسجيل خيلهم في نسخة هذا العام من كأس السعودية 2026، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح في مشاركاتهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك الأردن
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك الأردن

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لنيوزيلندا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سريلانكا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سريلانكا

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان السيدة لورا فرنانديز ديلغادو
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان السيدة لورا...

السعودية اليوم