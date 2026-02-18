Icon

في دورتها الـ27 الجمعة المقبل

برعاية خادم الحرمين.. أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين

الأربعاء ١٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
برعاية خادم الحرمين.. أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين
المواطن - واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ونيابةً عنه، يحضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بفندق الريتز كارلتون الجمعة المقبل، الحفل الختامي لتكريم الفائزين بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها السابعة والعشرين “للبنين”، فيما يقام الحفل الختامي لتكريم الفائزات بالمسابقة على شرف حرم خادم الحرمين الشريفين سمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، مساء يوم غد الخميس الثاني من شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن المسابقة التي نظّمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال الفترة من 25 إلى 29 شعبان، وبلغ مسمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلينجموع جوائزها أكثر من سبعة ملايين ريال.

وسيتوَّج في حفلي البنين والبنات الفائزين والفائزات بالتصفيات النهائية في المراكز الثلاثة الأولى من فروع المسابقة الستة، التي تشمل حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة “روايةً ودراية”، وحفظه كاملًا مع التفسير، إضافةً إلى فروع الحفظ الكامل، وحفظ عشرين جزءًا، وعشرة أجزاء، وخمسة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد.
وأوضح معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن المسابقة حظيت بدعمٍ سخي وعطاءٍ متواصل من خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة دؤوبة من سمو ولي العهد حتى أصبحت من أبرز المسابقات الوطنية في التنافس على حفظ كتاب الله وإتقانه، مبينًا أن حجم الدعم المخصص لها شهد تزايدًا مستمرًا تحفيزًا للمشاركين والمشاركات على التميز وتشجيعًا لهم.

وأضاف معاليه أن عناية القيادة الرشيدة بالقرآن الكريم ممتدة منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وصولًا إلى هذا العهد الزاهر في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -رعاهما الله-، مؤكدًا أن هذه الرعاية تحوّلت إلى مشروعٍ إسلاميٍ راسخ تبنّته الدولة ودعمته، ليكون -بعد توفيق الله- ركيزةً مهمة في خدمة كتاب الله والعناية بحفظه ونشره وترسيخ قيمه ومبادئه التي تدعوا إلى الرحمة ونشر الوسطية والاعتدال.

وسأل معاليه الله العالي القدير أن يديم على المملكة عزها وتقدمها ورخائها، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين كل خير على عنايتهما ورعايتهما لكل عمل يسهم في خدمة كتاب الله وتحفيز حفظته.

