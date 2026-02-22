Icon

خطوة نوعية تعزز توظيف التقنيات الحديثة في تقديم السرد التاريخي

برعاية وزير الإعلام.. واس تطلق النسخة الرقمية لمعرض تاريخ الدولة السعودية

الإثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٣ صباحاً
برعاية وزير الإعلام.. واس تطلق النسخة الرقمية لمعرض تاريخ الدولة السعودية
المواطن - واس

برعاية معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، أطلقت وكالة الأنباء السعودية النسخة الرقمية من معرض “تاريخ الدولة السعودية”، تزامنًا مع احتفاء المملكة بيوم التأسيس، في خطوةٍ نوعية تعزز توظيف التقنيات الحديثة في تقديم السرد التاريخي الوطني بأسلوب تفاعلي مبتكر.

 

ويسلط المعرض الضوء على مراحل تاريخ الدولة السعودية، وفق مسارٍ زمني متسلسل، بدءًا من مرحلة تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل 299 عامًا، مرورًا بالدولة السعودية الثانية، وصولًا إلى الدولة السعودية الثالثة، وحتى إعلان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- توحيد أرجاء البلاد باسم المملكة العربية السعودية، وبداية عهد الدولة الحديثة وتطوّرها خلال فترات تعاقب عليها ملوك كرام، حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وما تشهده المملكة من حاضرٍٍ زاهر ومستقبلٍٍ مشرق.

وجاء إطلاق النسخة الرقمية تنفيذًا لقرار مجلس الشورى، لدراسة إطلاق نسخة رقمية للمعرض الذي أقيم سابقًا في مقر مركز “واس” للمؤتمرات، ولقي حينها تفاعلًا واستحسانًا كبيرًا من الجمهور.

التحول الرقمي للمعرض

وانطلقت أعمال التحول الرقمي للمعرض بعد أن نفذت وكالة الأنباء السعودية، عبر أكاديمية “واس”، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في تقنيات التصوير (360°) لتأهيل كوادر وطنية على إنتاج محتوى تفاعلي متقدم، حيث جرى تصوير المعرض وتحويله إلى نموذج رقمي متكامل بأيدي كوادر “واس”.

وتُمثّل النسخة الرقمية انتقالًا نوعيًا من “معرض يُزار” إلى “تجربة رقمية تُشارك”، إذ تتيح للزائر التفاعل مع المحتوى التاريخي عبر تجربة صوتية وبصرية مدعومة بتقنيات الواقع الافتراضي، بما يعزز انتشار المعرض محليًا وعالميًا.

ويأتي إطلاق وكالة الأنباء السعودية للنسخة الرقمية من المعرض امتدادًا لدورها في توثيق تاريخ الدولة السعودية، وإبرازه بأساليب إعلامية حديثة وتفاعلية.

ويأتي هذا الإطلاق ضمن جهود منظومة الإعلام في تمكين المحتوى الوطني رقميًا، وتعزيز حضور التاريخ السعودي في الفضاء الرقمي العالمي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات التحول الرقمي وصناعة المحتوى.

وتدعو وكالة الأنباء السعودية الجمهور لزيارة المعرض الرقمي لتاريخ الدولة، والاطلاع على المراحل المفصلية، والبطولات الملهمة، والتحولات الكبرى التي صنعت مجد هذا الوطن، وذلك عبر الموقع الرسمي للوكالة (https://www.spa.gov.sa/).

