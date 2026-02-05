برعاية وزير الداخلية.. اللواء العصيمي يشهد حفل تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي

وظائف شاغرة لدى شركة أكوا باور ترامب يحذر بريطانيا بعد إعادتها لجزر تشاغوس بنزيما هاتريك.. الهلال يقسو على الأخدود بسداسية نظيفة للمرة الثالثة.. وزارة الداخلية تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026 السعودية ترأس اجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المالديف وظائف شاغرة لدى شركة الخزف موعد صرف حساب المواطن فبراير 2026.. 4 أيام فقط متبقية
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير عام السجون المكلّف اللواء الدكتور فهد بن مطلق العصيمي، اليوم، تخريج (485) خريجًا من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ(47) في معهد تدريب السجون بالمنطقة الشرقية.
وتضمن الحفل عرضًا عسكريًا للخريجين، وتنفيذ عدد من الفرضيات والمهارات العسكرية للتعامل مع الأحداث الأمنية المختلفة.
وأعرب اللواء العصيمي عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري، وجاهزية الخريجين لخدمة الدين ثم المليك والوطن.