في نسختها الرابعة

برعاية ولي العهد.. انطلاق قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية سبتمبر 2026

الأحد ١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٨ مساءً
برعاية ولي العهد.. انطلاق قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية سبتمبر 2026
المواطن - فريق التحرير

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية -حفظه الله-، تُعقد قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية في نسختها الرابعة خلال الفترة من 14 – 16 سبتمبر 2026م في مدينة الرياض، التي تُنظِّمها الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني مُمثَّلةً بمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية وبشراكةٍ إستراتيجيةٍ مع وزارة الاستثمار.

وبهذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني عضو مجلس إدارة مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية، الشكر والامتنان لسمو ولي العهد على تفضله برعاية أعمال قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية 2026م, مؤكدًا أن ذلك يأتي امتدادًا لدعم سموه المتواصل والمستمر لقطاع التقنية الحيوية الواعد، وتمكين الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية.

وتُعد القمة أحد أهم الملتقيات الدولية على مستوى العالم التي تضم نخبة من القيادات الحكومية وصناع القرار والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الدوائية والخبراء والمستثمرين في مجالات التقنية الحيوية الطبية وتقنيات الخلايا والجينات، والذكاء الاصطناعي في العلوم الحيوية.

ويأتي تنظيم القمة من قبل الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالمواءمة مع توجهات رؤية 2030 في تعزيز الابتكار، وتنمية الاقتصاد الحيوي، وجذب الاستثمارات النوعية في الصناعات الدوائية والتقنية المتقدمة، كما تُجسّد القمة الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في دعم الأبحاث الطبية الحيوية، وقيادة المبادرات العالمية في الصحة العامة والتقنيات المستقبلية.

