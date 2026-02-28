Icon

السعودية
تقديرًا من سموه لعطاءات أهل البر والإحسان

برعاية ولي العهد.. منصة “إحسان” تنظم حفل تكريم المحسنين الجمعة القادمة

السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٧ مساءً
برعاية ولي العهد.. منصة “إحسان” تنظم حفل تكريم المحسنين الجمعة القادمة
المواطن - واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، تنظم المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، حفل تكريم المحسنين يوم الجمعة القادم 17 رمضان 1447هـ، وذلك تقديرًا من سموه لعطاءات أهل البر والإحسان، وإسهاماتهم في دعم المشاريع الخيرية في مختلف مناطق المملكة، بوصف هذه الأعمال نهجًا أصيلاً دأبت عليه المملكة العربية السعودية.

وتأتي رعاية سمو ولي العهد لهذا الحفل امتدادًا لدعمه المستمر للعمل الخيري في المملكة بشتى مجالاته وصوره، وحرصه على تمكينه ورفع كفاءته وتعظيم أثره، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة التي أولت هذا القطاع أهمية خاصة كونه قيمة إنسانية قائمة على العطاء والبذل بكل أشكاله، ويجسد صور التلاحم والتضامن بين أفراد المجتمع كافة.

