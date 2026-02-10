برنامج ريف: لا يمكن الحصول على الدعم حال التسجيل في التأمينات

أكد برنامج ريف أن شروط الحصول على الدعم تشمل ألا يشغل المتقدم أي وظيفة سواءً في القطاع العام أو الخاص.

جاء ذلك ردًا على استفسار إحدى المتابعات التي قدمت للحصول على دعم ريف وفي نفس الوقت قدمت على التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

دعم برنامج ريف

وفي شأن متصل أكد البرنامج، ردًا على سؤال أحد المتابعين من الطائف، أن دعم ريف يشمل تجفيف الفواكه المحلية بالطرق الحديثة حيث يعتبر هذا النشاط من ضمن الأنشطة المدعومة في المنطقة حسب الميزة النسبية.

القطاعات المستهدفة في المدينة

وتابع البرنامج أن القطاعات المستهدفة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في منطقة المدينة المنورة هي: العسل، المحاصيل البعلية (الذرة، السمسم، الدخن، الحبحب) الورد، الفواكه ( الرمان، المشمش، الخوخ، البخارى، العنب، الفراولة، المانجو، الليمون ) حسب الميز النسبية لكل قطاع.

شروط القبول:

ويشترط للاستفادة من دعم ريف ما يلي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.

2- أن يكون المتقدم من ممتهني إحدى المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.

5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.

6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.