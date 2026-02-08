Icon

برنامج ريف يوضح موعد صدور نتائج الأهلية

الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥١ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

حدد برنامج دعم الأسر الزراعية المنتجة في السعودية “برنامج ريف”، موعد صدور نتائج الأهلية، حيث أكد أن الإعلان عن الأهلية يكون في نهاية كل شهر ميلادي.

شروط القبول في برنامج ريف:

وحدد برنامج ريف الشروط المطلوبة من أجل الحصول على الدعم كما يلي:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني إحدى المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.

