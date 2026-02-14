برنامج ريف: 4 قطاعات يشملها الدعم في المدينة المنورة

أوضح البرنامج الحكومي المخصص لتنمية ودعم المزارعين وأسرهم الريفية “ريف السعودية”، القطاعات المشمولة بالدعم في منطقة المدينة المنورة.

دعم ريف في المدينة المنورة

وأكد برنامج ريف، عبر حسابه في منصة إكس، أن القطاعات المستهدفة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في منطقة المدينة المنورة هي

العسل المحاصيل البعلية (الذرة، السمسم، الدخن، الحبحب) الورد الفواكه (الرمان،المشمش، الخوخ، البخارى، العنب، الفراولة، المانجو، الليمون)



وتابع برنامج ريف أن الدعم يتحدد حسب الميز النسبية لكل قطاع.

شروط القبول في برنامج ريف:

أما عن شروط القبول في برنامج ريف فتشمل التالي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.

2- أن يكون المتقدم من ممتهني إحدى المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.

5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.

6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.