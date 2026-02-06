Icon

مساند: الدفع الإلكتروني للرواتب إجراء إلزامي Icon النصر يهزم الاتحاد بثنائية ويرتقي للمركز الثاني في دوري روشن Icon خطوات إصدار تصريح الصلاة في الروضة الشريفة عن طريق توكلنا Icon شبكة إيجار: العقد غير الموثق لا يترتب عليه أي أثر نظامي Icon مكافحة المخدرات تقبض على مقيم هندي يروّج الشبو في الباحة Icon نيوم يهزم الرياض بهدف لاكازيت في دوري روشن Icon حادثة صادمة في الهند.. لعبة إلكترونية غامضة وراء وفاة 3 شقيقات Icon 10 فرص استثمارية جديدة تطرحها أمانة نجران في محافظة يدمة Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. وزارة الداخلية تعرض ابتكارات أمنية وتقنيات متقدمة Icon ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
من خلال أيقونة السوق العقاري بالمنصة

برنامج سكني يذكّر بآلية البحث عن المخططات المطلقة

الجمعة ٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٥ مساءً
برنامج سكني يذكّر بآلية البحث عن المخططات المطلقة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعاد برنامج سكني التذكير بأنه يمكن البحث عن المخططات المطلقة من خلال أيقونة السوق العقاري بالمنصة، حسب الخطوات التالية:

-الصفحة الرئيسية لسكني.
-البحث عن اسم المشروع من خلال أيقونة المشروع.
-النقر على أيقونة بحث.
-يمكن للمستفيد اختيار القطعة وإكمال الحجز مباشرة حسب المتبع.

قد يهمّك أيضاً
كيف ينظم اتحاد الملاك العلاقة بين السكان؟ سكني يجيب

كيف ينظم اتحاد الملاك العلاقة بين السكان؟ سكني يجيب

شرط مهم للحصول على دعم سكني

شرط مهم للحصول على دعم سكني

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم السكني إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة برنامج سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.

رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

حلول تمويلية مبتكرة

ويؤكد الصندوق العقاري استمراره في تطوير حلول تمويلية مبتكرة، بالتعاون مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، بما يسهم في تسهيل رحلة التملك، وتوسيع نطاق الخيارات التمويلية والسكنية الملائمة لاحتياجات المستفيدين.

ويتيح صندوق التنمية العقارية خدمات الدعم السكني، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” التي تمكّن المستفيدين من بناء مسارات دعمهم، وفق أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد