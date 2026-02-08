Icon

بطاقة امتياز.. خدمات خاصة ومميزة لكبار السن في السعودية Icon ضربات أمنية تستهدف أباطرة القرصنة الإلكترونية في مصر Icon منصة قبول تحدد آخر موعد لأداء اختبار القدرات العامة Icon عاصفة مارتا تضرب إسبانيا والبرتغال وتخلّف وفيات وأضرارًا واسعة Icon تطوير برمجيات جديدة لتحسين دقة صور الأقمار الاصطناعية Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. وزارة الداخلية تعرض حلول تقنية تستشرف مستقبل الأمن Icon مساند: حالة واحدة للإعفاء من رسوم التأشيرة Icon برنامج ريف يوضح موعد صدور نتائج الأهلية Icon وقاء مكة المكرمة يكثف جهوده لمكافحة نواقل الأمراض وتعزيز مفهوم الصحة الواحدة Icon المياه الوطنية: تنفيذ مشروعين لخطوط وشبكات المياه والصرف الصحي بالقصيم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أولوية الخدمة في الجهات الحكومية والخاصة والأهلية من شركاء الوزارة

بطاقة امتياز.. خدمات خاصة ومميزة لكبار السن في السعودية

الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٧ مساءً
بطاقة امتياز.. خدمات خاصة ومميزة لكبار السن في السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الموارد البشرية، عن توفر خدمة خاصة ومميزة لكبار السن، وهي بطاقة امتياز التي تقدم خدمة رقمية تمنح كبار السن الأولوية في الجهات الحكومية والخاصة.

ووفقا للوزارة، تمنح بطاقة امتياز مميزات خاصة لكبار السن، في الجهات الحكومية والخاصة، وتظهر تلقائيًا عبر تطبيق الوزارة وتوكلنا.

قد يهمّك أيضاً
برعاية الشرع.. توقيع اتفاقيات استثمارية كبرى بين شركات سعودية وجهات حكومية سورية

برعاية الشرع.. توقيع اتفاقيات استثمارية كبرى بين شركات سعودية وجهات حكومية سورية

السعودية تدين بشدة هجمات الدعم السريع الإجرامية على مستشفى الكويك وقافلة إغاثية

السعودية تدين بشدة هجمات الدعم السريع الإجرامية على مستشفى الكويك وقافلة إغاثية

مميزات بطاقة امتياز لكبار السن

  • أولوية الخدمة في الجهات الحكومية والخاصة والأهلية من شركاء الوزارة
  • مواقف خاصة لكبار السن في المواقع الخدمية
  • مقاعد مخصصة في الصفوف الأمامية

شروط بطاقة امتياز

وعن تفاصيل بطاقة امتياز، ومزاياها للمواطنين كبار السن في السعودية، وضعت وزارة الموارد البشرية شرطين للحصول على بطاقة امتياز، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، وأن يكون بلغ الستين عامًا فأكثر.

ومن ضمن جهودها لتسهيل الإجراءات، أطلقت الوزارة ”خدمة الشمولية الرقمية“ المخصصة لمستفيدي الضمان الاجتماعي من كبار السن.

وتتيح هذه الخدمة لكبار السن، طلب المساعدة من فريق مختص لإتمام عملية التسجيل في الضمان نيابة عنهم، مما يلغي الحاجة لزيارة المكاتب ويحول الإجراء إلى تجربة رقمية سلسة.

هذه المبادرات لخدمة المواطنين ولاسيما كبار السن، تأتي امتدادًا طبيعيًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع حيوي ومستدام، ودمج كافة فئاته في مسيرة التنمية الوطنية والتحول الرقمي.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أردوغان في الرياض: لقاء محمد بن سلمان يعزز الشراكة السعودية التركية 2026
السعودية اليوم

أردوغان في الرياض: لقاء محمد بن سلمان...

السعودية اليوم
ضبط 20237 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل في السعودية.. 32 متورطًا بجرائم مخلة بالشرف
أخبار رئيسية

ضبط 20237 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل في...

أخبار رئيسية
من سماء السعودية.. رصد مجموعة بقع شمسية نشطة
السعودية اليوم

من سماء السعودية.. رصد مجموعة بقع شمسية...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية مع نظيره الإيراني
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية مع...

السعودية اليوم
السعودية تدين بشدة هجمات الدعم السريع الإجرامية على مستشفى الكويك وقافلة إغاثية
أخبار رئيسية

السعودية تدين بشدة هجمات الدعم السريع الإجرامية...

أخبار رئيسية
السعودية وتركيا توقعان اتفاقية لمشروعات محطات كهرباء من الطاقة المتجددة
السعودية اليوم

السعودية وتركيا توقعان اتفاقية لمشروعات محطات كهرباء...

السعودية اليوم
المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في باكستان
السعودية اليوم

المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير الإرهابي الذي...

السعودية اليوم
السعودية ترأس اجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية
السعودية اليوم

السعودية ترأس اجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم...

السعودية اليوم