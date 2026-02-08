بطاقة امتياز.. خدمات خاصة ومميزة لكبار السن في السعودية ضربات أمنية تستهدف أباطرة القرصنة الإلكترونية في مصر منصة قبول تحدد آخر موعد لأداء اختبار القدرات العامة عاصفة مارتا تضرب إسبانيا والبرتغال وتخلّف وفيات وأضرارًا واسعة تطوير برمجيات جديدة لتحسين دقة صور الأقمار الاصطناعية معرض الدفاع العالمي 2026.. وزارة الداخلية تعرض حلول تقنية تستشرف مستقبل الأمن مساند: حالة واحدة للإعفاء من رسوم التأشيرة برنامج ريف يوضح موعد صدور نتائج الأهلية وقاء مكة المكرمة يكثف جهوده لمكافحة نواقل الأمراض وتعزيز مفهوم الصحة الواحدة المياه الوطنية: تنفيذ مشروعين لخطوط وشبكات المياه والصرف الصحي بالقصيم
أعلنت وزارة الموارد البشرية، عن توفر خدمة خاصة ومميزة لكبار السن، وهي بطاقة امتياز التي تقدم خدمة رقمية تمنح كبار السن الأولوية في الجهات الحكومية والخاصة.
ووفقا للوزارة، تمنح بطاقة امتياز مميزات خاصة لكبار السن، في الجهات الحكومية والخاصة، وتظهر تلقائيًا عبر تطبيق الوزارة وتوكلنا.
وعن تفاصيل بطاقة امتياز، ومزاياها للمواطنين كبار السن في السعودية، وضعت وزارة الموارد البشرية شرطين للحصول على بطاقة امتياز، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، وأن يكون بلغ الستين عامًا فأكثر.
ومن ضمن جهودها لتسهيل الإجراءات، أطلقت الوزارة ”خدمة الشمولية الرقمية“ المخصصة لمستفيدي الضمان الاجتماعي من كبار السن.
وتتيح هذه الخدمة لكبار السن، طلب المساعدة من فريق مختص لإتمام عملية التسجيل في الضمان نيابة عنهم، مما يلغي الحاجة لزيارة المكاتب ويحول الإجراء إلى تجربة رقمية سلسة.
هذه المبادرات لخدمة المواطنين ولاسيما كبار السن، تأتي امتدادًا طبيعيًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع حيوي ومستدام، ودمج كافة فئاته في مسيرة التنمية الوطنية والتحول الرقمي.