بعد ليوناردو.. عاصفة مارتا تضرب إسبانيا والبرتغال وتحذيرات من فيضانات

لم تكد إسبانيا و البرتغال تستعيدان أنفاسهما من آثار عاصفة ليوناردو القوية التي ضربت المنطقة منتصف الأسبوع، حتى اجتاحتهما السبت 7 فبراير 2026 موجة أمطار غزيرة ورياح عاتية جديدة بفعل عاصفة مارتا ، التي امتد تأثيرها أيضًا إلى شمال المغرب .

مارتا تضرب إسبانيا والبرتغال

وتتأهب السلطات في شبه الجزيرة الإيبيرية بسبب مخاوف من تفاقم الكارثة، بعد تشبع التربة بالمياه من الأمطار المتواصلة، مما يزيد مخاطر فيضانات جديدة و انهيارات أرضية واسعة النطاق. تُعد المنطقة من أكثر المناطق تأثرًا بـ تغير المناخ ، حيث شهدت خلال السنوات الأخيرة موجات حر طويلة وأمطار غزيرة متكررة غالبًا ما تتحول إلى كارثية.