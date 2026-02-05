Icon

ضمن الجولة الـ(21) بدوري روشن

بنزيما هاتريك.. الهلال يقسو على الأخدود بسداسية نظيفة

الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تغلّب الهلال على مضيفه الأخدود بسداسية نظيفة، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران, ضمن الجولة الـ(21) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

الهلال يفوز على الأخدود

وجاءت أهداف الهلال عن طريق كريم بنزيما “هاتريك” في الدقائق (31، 61، 64)، ومالكوم في الدقيقة (70)، وسالم الدوسري في الدقيقتين (74، 3+90).

وبهذه النتيجة وصل الهلال للنقطة (50) محافظًا على الصدارة، فيما تجمّد رصيد الأخدود عند النقطة العاشرة في المركز الـ(17).

