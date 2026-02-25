Icon

بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة

الخميس ٢٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٤٤ صباحاً
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
المواطن - واس

يشهد وادي حنيفة في الرياض خلال شهر رمضان حضورًا لافتًا لممارسي رياضتي المشي والجري، حيث تتحول روافده ومساراته إلى وجهة يومية لعشاق الرياضة من مختلف الأعمار وكلا الجنسين، في أجواء رمضانية مميزة وطقس جميل تعيشه العاصمة هذه الأيام.

وينقسم المشاركون إلى مجموعتين رئيسيتين، الأولى تنطلق عند الساعة الرابعة عصرًا قبل الإفطار، حيث يفضل البعض ممارسة التمارين الخفيفة والمتوسطة استعدادًا لوجبة الإفطار، بينما تبدأ المجموعة الثانية نشاطها عند الساعة العاشرة مساءً بعد الإفطار، ويستمر النشاط يوميًا ما عدا يوم السبت الذي خُصص للراحة.

وخلال جولة “واس” ، التقت بعدد من أعضاء نادي R7 Running Club (آر سفن للجري)، الذي تأسس في أبريل 2018، ووصل عدد أعضائه إلى 4681 عضوًا، ليصبح من أبرز أندية الجري المجتمعية، مبينين أن ممارسة الرياضة في رمضان تتطلب انضباطًا وتنظيمًا في أوقات النوم والتغذية، لكنها في المقابل تمنح شعورًا عاليًا بالإنجاز، مؤكدين أن البدايات في رياضة المشي والجري قد تكون صعبة، خصوصًا للمبتدئين من الناحية الفنية واللياقية، إلا أن الاستمرارية تصنع الفارق، فبعد خوض التجربة، سواء في رمضان أو في غيره من الشهور، تتحول المعاناة الأولى إلى متعة وشغف يدفعان للاستمرار.

وهنا تتجلى الصورة الأجمل، فبين روحانية الشهر الكريم وهدوء الطبيعة في وادي حنيفة، تصبح الخطوات المتتابعة أكثر من مجرد رياضة، بل أسلوب حياة يجمع بين العناية بالصحة واستثمار أوقات رمضان بما يعود بالنفع على الجسد والنفس، ليبقى المشي والجري فرصة صحية متجددة لكل من يبحث عن بداية مختلفة وحياة أكثر توازنًا.

يذكر أن النادي يفتخر بعدد من الأسماء المميزة، من بينهم العداء إبراهيم حبيب الذي حقق المركز الثاني في فئة الهواة في ماراثون الرياض 2024، بإنجاز يعكس تطور مستوى العدائين السعوديين، وتبرز العداءة حنين الرشيد التي تُوجت في أكثر من مناسبة، من بينها سباق الأحساء تركض لعامي 2025 و2026، إضافة إلى مشاركتها المتميزة في سباق الشرقية 2025.

