تأجيل مواجهة السعودية وقطر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027

أعلن الاتحاد السعودي لكرة السلة، في بيان إعلامي عاجل صدر السبت 28 فبراير 2026، تأجيل عدد من مباريات المنتخب الوطني ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027.
وأوضح الاتحاد أنه تلقى إشعارًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة السلة بشأن تأجيل مباريات النافذة الثانية من التصفيات، وذلك في ظل المستجدات الراهنة في المنطقة، وحرصًا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وكافة المشاركين.
وشمل القرار تأجيل مباراة المنتخب السعودي الأول أمام منتخب قطر، والتي كان من المقرر إقامتها يوم الاثنين 2 مارس في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تقرر ترحيلها إلى بداية النافذة الثالثة من التصفيات خلال شهر يونيو المقبل، على أن يُعلن الجدول المحدث لاحقًا من قبل الاتحاد الدولي.
وبناءً على ذلك، تقررت عودة بعثة المنتخب السعودي الأول إلى أرض الوطن مباشرة من الجمهورية اللبنانية، وذلك بالتنسيق والمتابعة مع السفارة السعودية في لبنان ووزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
وأكد الاتحاد السعودي لكرة السلة استمراره في التنسيق مع الاتحاد الدولي والجهات ذات العلاقة، مثمنًا مستوى التعاون القائم بما يضمن سلامة جميع المنتخبات المشاركة.