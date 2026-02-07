تأسيس شركة “طيران ناس سوريا” بشراكة بين طيران ناس و”الطيران المدني السوري”

بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وفي إطار التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية والاتفاقيات الاستثمارية الاستراتيجية بين البلدين، وبالتنسيق مع وزارة الاستثمار السعودية والهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية، وقع طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، اتفاقية مع هيئة الطيران المدني السورية لتأسيس شركة طيران تجاري جديدة تحت مسمى “طيران ناس سوريا” بملكية مشتركة بين الجانبين، على أن تبدأ أعمالها التشغيلية في الربع الرابع من العام الجاري 2026.

وسوف تمارس الشركة الجديدة نشاط النقل الجوي التجاري وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، وبما يتوافق مع أعلى متطلبات السلامة والأمن الجوي، على أن تُستكمل جميع إجراءات الترخيص والتشغيل اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وستتوزع حصص الشركة بواقع 51% للهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في الجمهورية العربية السورية، و49% لشركة طيران ناس، وسيتولى “طيران ناس سوريا” تشغيل رحلات جوية إلى عدد من الوجهات في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، بما يدعم الحركة الجوية من وإلى سوريا، ويعمل على تعزيز الربط الجوي الإقليمي والدولي، وتلبية الطلب المتنامي على السفر الجوي.

وبهذه المناسبة، قال معالي المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي إن الخطوة تأتي في إطار دعم الاستثمارات النوعية العابرة للحدود، مشيراً إلى أهمية قطاع الطيران كأحد الممكنات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، وقال: “تأسيس شركة طيران ناس سوريا يقدم نموذجاً للتعاون الاستثماري البنّاء، ما يعزز التكامل الاقتصادي وربط الأسواق، ويدعم مستهدفات التنمية من خلال تطوير البنية التحتية للنقل الجوي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين ويعزز الاستقرار الاقتصادي الإقليمي.”

وفي هذا السياق، قال معالي عمر هشام الحصري، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في الجمهورية العربية السورية: “يمثل تأسيس شركة «طيران ناس سوريا» خطوة استراتيجية ضمن رؤية وطنية شاملة لإعادة بناء وتطوير قطاع الطيران المدني في سوريا على أسس اقتصادية وتنظيمية حديثة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات السلامة، واستدامة التشغيل، وتحفيز الاستثمار، وخدمة المسافرين. هذه الشراكة تعكس توجه الدولة نحو نماذج تعاون ذكية مع شركاء إقليميين موثوقين، تضمن نقل الخبرات، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز الربط الجوي لسوريا مع محيطها الإقليمي والدولي، بما يدعم التعافي الاقتصادي ويواكب أفضل الممارسات العالمية في صناعة النقل الجوي.”

ومن جانبه قال عايض الجعيد، رئيس مجلس إدارة طيران ناس: ” نواصل في شركة طيران ناس رسم الاستراتيجيات الهادفة للنمو والتوسع الدولي، واليوم يسعدنا البدء بتنفيذ إحداها .هذه لحظة تاريخية في مسيرة الشركة، ونموذج استثماري بشراكة واعدة يجعلنا فخورين بأن نكون في طليعته مع الجمهورية العربية السورية في عهدها الجديد”.

وعلّق بندر المهنا الرئيس التنفيذي لشركة طيران ناس، قائلاً: “تمثل هذه الخطوة قفزة نوعية في استراتيجية النمو الطموحة لطيران ناس، والتي ستنعكس إيجاباً على الأداء المالي للشركة، وتعزز من ثقة المستثمرين في قدرتنا على خلق قيمة مضافة طويلة الأجل، نحن فخورون بنقل تجربتنا الرائدة في الطيران الاقتصادي إلى السوق السوري عبر (طيران ناس سوريا)، وتأسيس شركة طيران اقتصادي بمعايير عالمية، بما يساهم في تعزيز الربط الجوي لسوريا على الصعيد الإقليمي والدولي، والنهوض بقطاع الطيران المدني في سوريا، خصوصاً أن سوريا تتمتع بموقع جغرافي مميز للحركة الجوية، فضلاً عن الميزات السياحية في العديد من المدن السورية”. وأضاف، “سنعمل بوتيرة متسارعة لاستكمال إجراءات التراخيص اللازمة، ونتطلع لانطلاق أولى رحلاتنا في القريب العاجل، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتقديم نموذج يرتكز على السلامة والكفاءة وجودة الخدمة”.

ويُشغّل طيران ناس 23 رحلة أسبوعيًا من الرياض وجدة والدمام إلى دمشق، بواقع رحلتين يومياً من الرياض، ورحلة يومياً من جدة، ورحلتين أسبوعياً من الدمام.

وكان طيران ناس قد أعلن إطلاق أول رحلاته المباشرة بين الرياض ودمشق في الخامس من يونيو 2025، ليضيف العاصمة السورية إلى شبكته المتنامية، وليصبح أول ناقل جوي سعودي يستأنف تشغيل رحلاته المنتظمة إلى دمشق.