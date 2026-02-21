تايوان ترصد 8 طائرات عسكرية و7 سفن حربية صينية حول أراضيها

رصدت وزارة الدفاع الوطني التايوانية 8 طائرات عسكرية وسبع سفن حربية صينية حول تايوان بين الساعة السادسة صباح أمس الجمعة والساعة السادسة صباح اليوم السبت.

وأضافت الوزارة أن جميع الطائرات عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية للبلاد، حسب موقع تايوان نيوز اليوم السبت.

وردا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنا بحرية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني.

ورصدت تايوان حتى الآن هذا الشهر، طائرات عسكرية صينية 150 مرة وسفنا 140 مرة. ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي.إس.آي.إس) تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها “جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة”.

وكان جيش التحرير الشعبي الصيني قد أعلن في 31 ديسمبر الماضي أنه “أكمل بنجاح يومين من التدريبات العسكرية أطلق عليها مهمة العدالة في المياه قبالة تايوان، مختتما بذلك سلسلة من المناورات عالية القوة التي تهدف إلى تأكيد سيادته على الجزيرة التي يعتبرها جزءا من البر الرئيسي الصيني يتعين أعادتها للبلاد بالقوة إذا لزم الأمر. ووصف الجيش الصيني المناورات بأنها تحذير جاد ضد أي تحرك لاستقلال تايوان.