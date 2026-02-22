تبوك تحتفي بـ يوم التأسيس بفرح يعانق التاريخ ويستحضر أمجاد الوطن أهالي الباحة يحتفون بيوم التأسيس وسط أجواء تراثية مميزة سلمان للإغاثة يختتم توزيع أكثر من 23 ألف كرتون من التمر في حضرموت حرس الحدود يقيم عروضًا برية وبحرية احتفاءً بيوم التأسيس وزارة الداخلية تستكمل مبادرتها النوعية “مكان التاريخ” لإحياء مواقعها التاريخية برعاية وزير الإعلام.. واس تطلق النسخة الرقمية لمعرض تاريخ الدولة السعودية وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمناسبة يوم التأسيس عبر المنافذ الدولية صيام كبار السن.. نصائح مهمة ومخاطر صحية يجب الحذر منها قصر الكوت في الخرج.. شاهد شامخ من الدولة السعودية الأولى إمارة الباحة تتوشح باللون الأخضر احتفاءً بذكرى يوم التأسيس
عاشت منطقة تبوك أجواء وطنية مفعمة بالفرح والاعتزاز احتفاءً بيوم التأسيس، حيث ارتسمت ملامح البهجة في الميادين والطرق والساحات العامة، وتجلّت روح المناسبة في تفاصيل المشهد الحضري الذي اكتسى بحضور التاريخ وذاكرة الوطن، وتحوّلت المواقع الحيوية إلى فضاءات نابضة بالحياة، ازدانت بالألوان والعبارات الوطنية التي تستحضر عمق الدولة السعودية وجذورها الراسخة.
وشهدت جادة الأمير فهد بن سلطان حضورًا لافتًا وتفاعلًا واسعًا من الأهالي والزوار، ضمن الفعاليات التي نظمتها أمانة منطقة تبوك، حيث تنوعت البرامج والأنشطة لتلائم مختلف الفئات العمرية، وتراوحت بين عروض الفنون الشعبية، ومشاركات الفرق الحية، والفقرات التراثية، إلى جانب المسابقات التفاعلية التي أضفت على الأجواء طابعًا حيويًا، كما استقطبت أركان التصوير اهتمام الزوار، بوصفها مساحة توثيقية تحتفي بالهوية الوطنية وتعكس الاعتزاز بالمناسبة، فيما أسهمت الأنشطة المصاحبة في تعزيز تجربة الزائر وإثراء الحضور المجتمعي.
وجاءت هذه الأجواء امتدادًا لاستعدادات مبكرة نفذتها الأمانة للاحتفاء بيوم التأسيس، عبر خطة تنظيمية وتجميلية شاملة في مدينة تبوك ومحافظاتها، شملت تركيب إضاءات زينة تجاوزت 15,000 متر طولي، بما يعزز الطابع الاحتفالي ويضفي بعدًا بصريًا يعكس أهمية المناسبة، كما جرى تفعيل 24 شاشة إلكترونية في مواقع متعددة لعرض عبارات التهنئة وهوية يوم التأسيس، بما يسهم في نشر الرسائل الوطنية وتعزيز الوعي بالمناسبة، وتضمنت الاستعدادات كذلك تهيئة الحدائق والمنتزهات والمرافق العامة، لضمان جاهزيتها لاستقبال الزوار وتهيئة بيئة مناسبة للأسر والأفراد، كما نظمت الأمانة أكثر من 23 فعالية ذات طابع وطني وثقافي وتراثي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، في إطار تكاملي يهدف إلى إبراز العمق التاريخي ليوم التأسيس، وترسيخ قيم الانتماء، وتعزيز الاعتزاز بالهوية الوطنية، بما يجسد صورة وطن يحتفي بتاريخه ويمضي بثقة نحو مستقبله.