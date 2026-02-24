تتبع رقمي دقيق لرحلة ضيوف الرحمن من التأشيرة حتى العودة لضمان جودة الخدمات

أكد الوكيل المساعد لخدمات المعتمرين والحجاج بوزارة الحج والعمرة، الدكتور محمد باطوق، أن مركز الرصد والتحكم التابع للوزارة يتولى متابعة رحلة ضيوف الرحمن بشكل شامل ودقيق، بدءاً من لحظة إصدار التأشيرة وحتى عودتهم سالمين إلى أوطانهم.

وأوضح أن هذه المتابعة تتم عبر تتبع “بصمات رقمية” تتيح قياس جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين بكل شفافية وفعالية.

جمع ومتابعة البيانات

وفي تفاصيل آلية عمل المركز، بيّن د. باطوق في تصريحات إلى الإخبارية أن المركز يقوم بجمع ومتابعة البيانات المتعلقة بضيف الرحمن منذ وصوله إلى المملكة العربية السعودية، مروراً بانتقاله إلى الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستقباله في المساكن، وصولاً إلى أدائه للشعائر بكل يسر وسهولة.

وأشار الدكتور باطوق إلى أن هذا التتبع الرقمي يهدف إلى التأكد الفعلي من طريقة أداء الخدمة، والوقت المستغرق في تقديمها، فضلاً عن قياس مستوى رضا ضيوف الرحمن. وأضاف أنه بالاعتماد على التغذية الراجعة من الفرق الميدانية، يتم التدخل بشكل لحظي وفوري لمعالجة أي قصور في حال رصد أي إشارات لضعف في تقديم أي من الخدمات.

كما شدد على أن المركز يعمل على رفع تقارير دورية ومتوالية لصناع القرار، بهدف توجيه الجهود في المسار الصحيح وضمان تقديم خدمات متميزة تترك ذكرى خالدة وتجربة استثنائية لضيوف الرحمن.

آليات التحسين المستمر

وحول آليات التحسين المستمر، أوضح وكيل الوزارة المساعد أن تحسين جودة الخدمات يعتمد بشكل أساسي على أخذ آراء المستفيدين في الميدان. مؤكداً أنه “في حال كان التقييم للمستوى دون المأمول، تُرسل الملاحظات فوراً إلى الجهات المعنية داخل الوزارة أو للشركاء في المنظومة لتصحيح ومعالجة هذه الخدمات بالشكل الصحيح”.

وفي ختام حديثه، نوّه د. باطوق بحرص وزارة الحج والعمرة على توفير قنوات تواصل فعالة ومباشرة مع ضيوف الرحمن، حيث أتاحت الوزارة مركز الاتصال الموحد (1966) والذي يقدم خدماته بلغات متعددة (من 7 إلى 10 لغات)، مما يتيح للمستفيدين اختيار اللغة التي تناسبهم لتقديم استفساراتهم أو شكاواهم، مؤكداً أنه يتم متابعة أي شكوى “من الألف إلى الياء” لضمان وصول الخدمة بالشكل المناسب للمستفيدين.