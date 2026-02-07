تجربة سريرية رائدة لعلاج أورام الدماغ لدى الأطفال

طوّر باحثون أستراليون من مركز سرطان الأطفال التابع لمستشفى سيدني للأطفال، بالتعاون مع جامعة جنوب أستراليا، تقنية سريرية متقدمة لعلاج أورام الدماغ لدى الأطفال، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى أستراليا والعالم.

وأوضح المشرف على فريق البحث البروفيسور ديفيد زيغلر، أن التقنية تعتمد على لقاحات شخصية بتقنية الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA)، تُصمَّم خصيصًا لكل مريض بناءً على البصمة الجينية لورم الدماغ، بما يساعد الجهاز المناعي على التعرّف على الخلايا السرطانية واستهدافها بدقة عالية، مع تقليل التأثير في الأنسجة السليمة.

وأشار إلى أن هذه التقنية تستهدف أنواعًا نادرة وشديدة الخطورة من أورام الدماغ لدى الأطفال، وفي مقدمتها ورم الدِّبقي الجسري المنتشر (DIPG)، الذي يُشخَّص لدى نحو 20 طفلًا سنويًا في أستراليا.

وبيّن أن التجربة تُنفذ ضمن برنامج بحثي يحمل اسم (PanDEV-VAX)، الذي حصل على تمويل بقيمة 2.57 مليون دولار أسترالي من صندوق (Medical Research Future Fund)، لدعم الأبحاث السريرية المتقدمة في مجال أورام دماغ الأطفال.

من جانبها، أكَّدت الباحثة المشاركة في الدراسة الدكتورة تيسا غارجِت، أن هذه التجربة تمثل خطوة واعدة نحو تطوير العلاج المناعي المخصص لأورام الدماغ لدى الأطفال، معربة عن أملها في أن تسهم نتائجها في توسيع خيارات العلاج المتاحة مستقبلًا، وتحسين فرص الشفاء.