برعاية عبدالعزيز بن سعود.. الفريق البسامي يشهد حفل تخريج المجندات

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، حفل تخريج (328) خريجة من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة الـ (8) بمعهد التدريب النسوي.
وتلقت الخريجات التدريبات والتطبيقات والمعارف والدروس النظرية والعملية على المهارات التي تتطلبها طبيعة المهام الأمنية الخاصة بهن، وبأنظمة وإجراءات الأعمال الأمنية.