تحذير من تأخير العلاج.. 5 مضاعفات خطيرة لضغط الدم

حذر د. هشام الغانمي استشاري طب الأسرة، من خطورة مضاعفات ضغط الدم في حالة تأخير العلاج.

5 مضاعفات خطيرة لضغط الدم

وقال الغانمي، بمداخلة لبرنامج سيدتي عبر قناة روتانا خليجية، أن ذلك يشمل، التأثير على القلب والكلى، والتأثير على الجسم بشكل عام والأوعية الدموية المؤثرة على العين وحدوث مشاكل في الدماغ.

وأضاف أن العيش بنمط حياة صحي يخفض ويقلل مخاطر ضغط الدم عند الصغار، مشيرا إلى أهمية الابتعاد عن الوجبات السريعة.