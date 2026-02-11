تحذير من تأخير العلاج.. 5 مضاعفات خطيرة لضغط الدم

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
حذر د. هشام الغانمي استشاري طب الأسرة، من خطورة مضاعفات ضغط الدم في حالة تأخير العلاج.
وقال الغانمي، بمداخلة لبرنامج سيدتي عبر قناة روتانا خليجية، أن ذلك يشمل، التأثير على القلب والكلى، والتأثير على الجسم بشكل عام والأوعية الدموية المؤثرة على العين وحدوث مشاكل في الدماغ.
وأضاف أن العيش بنمط حياة صحي يخفض ويقلل مخاطر ضغط الدم عند الصغار، مشيرا إلى أهمية الابتعاد عن الوجبات السريعة.
