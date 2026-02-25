تحطّم مقاتلة تركية بعد إقلاعها من قاعدة جوية ومصرع الطيار

توقعات طقس اليوم في السعودية: رياح وغبار بعدة مناطق إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب ضبط مقيم لتفريغه موادًا خرسانية في المدينة المنورة وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الاقتصاد وظائف شاغرة لدى هيئة الحكومة الرقمية ياسر جلال يتراجع عن مقاضاة أحمد ماهر: أنت في مقام والدنا “منصة أجير”.. حلول للمنشآت السياحية للتعاقد مع قوى عاملة مؤقتة أكاديمية واس للتدريب الإخباري تعرف ببرنامج تمكين الخريجين للوظائف الإعلامية في أمسيتها الرمضانية بجدة
ذكرت وزارة الدفاع التركية أن مقاتلة تركية من طراز إف-16 تحطّمت بعد إقلاعها من قاعدة جوية، مما أسفر عن مقتل الطيار.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة التركية، فُقد الاتصال اللاسلكي ومعلومات موقع مقاتلتنا من طراز إف-16 التي أقلعت من القاعدة الجوية الرئيسة التاسعة في بالق أسير، ونتيجة عمليات البحث والإنقاذ التي بُدئ بها فورًا، تبيّن أن مقاتلتنا تحطّمت وعُثر على حطامها”.
وأضافت وزارة الدفاع التركية: “لقى طيارنا مصرعه، وستُحدّد أسباب الحادث بناءً على نتائج التحقيق الذي ستجريه لجنة التحقيق في الحوادث الجوية”.