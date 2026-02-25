Icon

تحطّم مقاتلة تركية بعد إقلاعها من قاعدة جوية ومصرع الطيار

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٢ صباحاً
تحطّم مقاتلة تركية بعد إقلاعها من قاعدة جوية ومصرع الطيار
المواطن - واس

ذكرت وزارة الدفاع التركية أن مقاتلة تركية من طراز إف-16 تحطّمت بعد إقلاعها من قاعدة جوية، مما أسفر عن مقتل الطيار.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة التركية، فُقد الاتصال اللاسلكي ومعلومات موقع مقاتلتنا من طراز إف-16 التي أقلعت من القاعدة الجوية الرئيسة التاسعة في بالق أسير، ​ونتيجة عمليات البحث والإنقاذ التي بُدئ بها فورًا، تبيّن أن مقاتلتنا تحطّمت وعُثر على حطامها”.

وأضافت وزارة الدفاع التركية: “لقى طيارنا مصرعه، وستُحدّد أسباب الحادث بناءً على نتائج التحقيق الذي ستجريه لجنة التحقيق في الحوادث الجوية”.

