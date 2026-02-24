Icon

تحولات الإفطار في رمضان بذاكرة أهالي الشمالية قبل 70 عامًا Icon محمية محمد بن سلمان تنجح بتتبع قط الرمال وتنجز دراسة جينية غير مسبوقة Icon الشنّة والمجلاد.. وسيلتان تقليديتان لحفظ التمور في العُلا Icon تعرف على حقوق وواجبات العمالة المنزلية في السعودية Icon مقيم يستوقف العابرين في العرضيات لدعوتهم للإفطار ولقطات توثق Icon العقال.. تاج الهوية السعودية ورمز للنخوة Icon أمانة جدة تضبط أكثر من 5,200 قطعة وملصق لملابس رياضية مقلدة Icon ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس في توقيت حرج Icon سبب خفي وراء فقدان السمع Icon الصندوق العقاري يُودع مليارًا و78 مليون ريال لمستفيدي الدعم السكني لشهر فبراير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
حصاد اليوم

تحولات الإفطار في رمضان بذاكرة أهالي الشمالية قبل 70 عامًا

الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٤٠ مساءً
تحولات الإفطار في رمضان بذاكرة أهالي الشمالية قبل 70 عامًا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ارتبط شهر رمضان المبارك في ذاكرة أهالي منطقة الحدود الشمالية بأنماط حياة بسيطة عكست قوة الترابط الاجتماعي، في مرحلة سبقت تطور وسائل الاتصال والخدمات الحديثة، حيث كانت مواعيد الصيام والإفطار تُدار بوسائل محدودة، وتعتمد على إشارات زمنية مشتركة أسهمت في توحيد الإحساس بالوقت بين أفراد المجتمع.

وقبل نحو سبعين عامًا شكّلت مظاهر الإفطار في المنطقة جزءًا من الحياة اليومية التي اتسمت بالتعاون والتكافل، في ظل غياب الساعات المنزلية ووسائل التنبيه الحديثة، إذ اعتاد الأهالي الاعتماد على مؤشرات مسموعة أو متعارف عليها لتحديد وقت الإمساك والإفطار خلال الشهر الفضيل.

قد يهمّك أيضاً
تحذير من الفطور دفعة واحدة في رمضان

تحذير من الفطور دفعة واحدة في رمضان

لقطات روحانية توحد قلوب المسلمين أول أيام رمضان على مائدة الإفطار بالمسجد الحرام

لقطات روحانية توحد قلوب المسلمين أول أيام رمضان على مائدة الإفطار بالمسجد...

وفي تلك المرحلة، استأنس الأهالي بصوت “الصيت” وهو صافرة صناعية تابعة لشركة التابلاين استُخدمت في الأصل لأغراض تنظيم العمل بوصفه إحدى الإشارات الزمنية العامة خلال شهر رمضان، حيث كان يُسمع عند الإمساك ووقت الإفطار، كما كان يُطلق في نهاية الشهر إعلانًا لدخول العيد، إلى جانب المتابعة اليومية والتواصل المباشر بين السكان.

وخلال أيام الشهر المبارك، أصبح هذا الصوت جزءًا من المشهد الرمضاني العام، يسهم في تنظيم الوقت وتوحيد لحظة الإفطار بين الأهالي، في زمن كانت فيه الوسائل بسيطة، لكن أثرها الاجتماعي واضحًا في تعزيز الشعور الجماعي بالشهر الفضيل.

وفي ظل غياب أجهزة التبريد عن غالبية المنازل آنذاك، برزت مواقف إنسانية بقيت حاضرة في الذاكرة الشعبية، حيث كان بعض العاملين يعودون من مواقع عملهم في فصل الصيف حاملين الثلج، ليوزعوه على الجيران قبيل الإفطار، في صورة جسّدت عمق التكافل الاجتماعي وبساطة العيش.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس النادي الأدبي والثقافي بمنطقة الحدود الشمالية ماجد المطلق أن ذاكرة رمضان في المنطقة تعكس تحولات اجتماعية وثقافية عاشها المجتمع المحلي، مبينًا أن بساطة الوسائل آنذاك أسهمت في ترسيخ القيم الاجتماعية وتعزيز العلاقات الإنسانية بين الأهالي.

وأشار إلى أن توثيق هذه الذاكرة يُعد جزءًا من حفظ الموروث الثقافي للمنطقة، ونقل صورة واقعية عن أنماط الحياة الرمضانية للأجيال القادمة، بما تحمله من دلالات اجتماعية وإنسانية.
ورغم اختلاف مظاهر الإفطار في الوقت الحاضر، وتوفر التقنيات الحديثة، إلا أن ذاكرة رمضان لدى أهالي الحدود الشمالية لا تزال تحتفظ بتلك الصور، بوصفها شاهدًا على مرحلة كان فيها الوقت المشترك والاجتماع على المائدة من أبرز ملامح الشهر الكريم.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد