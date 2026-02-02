تخريج وتوظيف 500 طاهٍ وطاهية من المعهد العالي للسياحة والضيافة

رعى الصندوق الثقافي حفل تخريج وتوظيف 500 طاهٍ وطاهية من “دبلوم إدارة فنون الطهي”، أحد المشاريع المدعومة من الصندوق الثقافي، وأحد برامج المعهد العالي للسياحة والضيافة، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، بحضور ما يقارب 2000 ضيف من الشركاء ورواد الأعمال وعائلات الخريجين.

واحتفى الحفل بتخريج 500 متدرب ومتدربة من البرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف، الذي امتد لعامين ونصف، ونُفذ في الباحة، وجازان، والرياض؛ بهدف تأهيل الكوادر الوطنية في قطاع فنون الطهي وتزويدهم بالمعرفة والخبرة العملية اللازمة لدخول سوق العمل.

ووفّر البرنامج شهادات دبلوم معتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، إلى جانب عقود عمل مباشرة في أبرز دور الضيافة بالمملكة، من بينها مجموعة فنادق راديسون بلو وماريوت.

وتضمَّن الحفل كلمةً للرئيس التنفيذي للأعمال في الصندوق الثقافي، باسل العلولا، أكد خلالها التزام الصندوق بدعم تنمية المواهب والكفاءات الثقافية، مشيرًا إلى الأثر الاقتصادي للبرنامج الذي أسهم في توظيف جميع المتدربين، وإضافة 76 مليون ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتحدث في الحفل كل من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمعهد العالي للسياحة والضيافة، والمركز الوطني للشراكات الإستراتيجية.

وتضمن الحفل تكريمًا للخريجين والخريجات المتميزين، وتوقيع المعهد لمجموعة من الاتفاقيات مع دور الضيافة ومجموعات الفنادق، واختتم الحفل بتكريم الشركاء الذين أسهموا في إنجاح البرنامج.

ويأتي هذا البرنامج ضمن دعم الصندوق الثقافي للمشاريع الثقافية وتمكين رواد الأعمال والمبدعين، بوصفه مركزٍ التميز والتمكين المالي للقطاع الثقافي في المملكة، وجزءًا من جهود الصندوق في تعظيم أثر القطاع الثقافي اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال رفع إسهام المشاريع الثقافية في الناتج المحلي الإجمالي وجودة الحياة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.