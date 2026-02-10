تخريج 13 ألف طالب وطالبة من جامعة القصيم برعاية أمير المنطقة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم، حفل تخريج الدفعة الثالثة والعشرين من خريجي وخريجات جامعة القصيم، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد نائب أمير المنطقة، ورئيس الجامعة الدكتور محمد بن فهد الشارخ، ووكلاء وأعضاء مجلس الجامعة، ومديري الجهات الحكومية بالمنطقة، والخريجين وذويهم، وذلك لدرجات الدبلوم، والبكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، إذ بلغ عدد الخريجين أكثر من 13 ألف خريج وخريجة.

وهنأ سموه أبناءه وبناته الخريجين والخريجات بمناسبة تخرجهم، معربًا عن اعتزازه بما حققوه من إنجاز علمي يعكس جدهم واجتهادهم خلال مسيرتهم الجامعية، مؤكدًا أن التخرج يمثل محطة مهمة في مسيرتهم العملية لبناء مستقبلهم وخدمة وطنهم.

وأشار إلى أن ما يشهده الوطن من نهضة شاملة في مختلف القطاعات يأتي بفضل الله، ثم بدعم واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وما توليه من عناية كبيرة بالمواطن بوصفه المحرك الرئيس للتنمية وصناعة المستقبل.

وأوضح سموه أن جامعة القصيم تؤدي دورًا محوريًا في إعداد الكفاءات الوطنية المؤهلة علميًا ومهنيًا، وتسهم بمخرجاتها الأكاديمية في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز تنافسية المملكة في مختلف المجالات.

ودعا الخريجين والخريجات إلى مواصلة مسيرة التعلم والتطوير، واستثمار ما اكتسبوه من معارف ومهارات، وتسخير طاقاتهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم، والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة للوطن.

واشتملت فقرات الحفل على عرض مرئي لإنجازات الجامعة خلال العام، وقصص نجاح، ومسيرة للخريجين في البهو الرئيس بالمدينة الجامعية.

من جهته رحّب رئيس جامعة القصيم في كلمته بسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه، مؤكدًا أن مشاركة سموه لفرحة أبنائه الخريجين تمثل وسام فخر واعتزاز لهم وللجامعة، ورسالة بأن كل نجاح يحظى باهتمام ومتابعة سموه، مشيرًا إلى أن الجامعة تمضي بثبات نحو تحقيق أهدافها، وتحقق -بحمد الله- نجاحات نوعية بين الجامعات، بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله – وبجهود منسوبيها الذين يعملون كفريق واحد لتحقيق التطلعات المرسومة.

وبارك رئيس الجامعة للخريجين وهنأهم على هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أنهم يحصدون اليوم ما بذلوا من جهود خلال سنوات الدراسة وينتقلون اليوم لمرحلة جديدة من حياتهم، موجهًا لهم بعض النصائح قائلًا: “احملوا العلم بوعي، واحرصوا على أن تكونوا قدوةً حسنةً، وواجهةً حضاريةً للوطن، وأن تردوا الجميل له، وأن تكونوا سواعد له في تحقيق رؤيته، وخدمته والذود عنه واحترام قيادته، والوقوف صفًا واحدً خلفها، فأنتم القوة والمستقبل، وأنتم الأمل المنتظر بعد الله”.

وبهذه المناسبة جدد الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -رعاها الله- على ما تقدمه للتعليم من دعم وتطوير، ولمعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان على جهوده في دعم التعليم في مختلف مناطق المملكة، سائلًا الله العلي القدير أن يوفق الجميع لكل خير ويحفظ البلاد من كل سوء.

وألقى عدد من الخريجين كلمة نيابة عن الدفعة الثالثة والعشرين، قدموا فيها الشكر للقيادة الرشيدة -حفظها الله- التي جعلت “الإنسان أولًا” غاية ومنهجًا، مؤكدين اعتزازهم بوطنهم واستشعارهم للمسؤولية الوطنية، وعزمهم على الإسهام في مسيرة التنمية، والتمسك بقيم الانتماء واللحمة الوطنية.

وتستمر احتفالات تخريج الطالبات خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، وفقًا لكليات الجامعة المختلفة، للخريجين والمتوقع تخرجهم في درجات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم.