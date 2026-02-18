تدشين حملة جود الإسكان بمناطق المملكة.. “الجود منّا وفينا” في شهر الخير

يأتي تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان – حفظهم الله-، لحملة (الجود منّا وفينا) بتبرعين سخيّين بـ 150 مليون ريال لدعم الأسر المستحقة، تجسيدا لقيم التكافل والتراحم في المملكة.

وعن تفاصيل الحملة، فقد دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، حملة “الجود منّا وفينا” بتبرعين سخيّين بمبلغ 150 مليون ريال عبر منصة جود الإسكان وذلك في إطار حرص القيادة ـ أيّدها الله ـ على دعم جميع الجهود والمُبادرات الوطنية التي تستهدف توفير المسكن الملائم للأسر المستحقة.

أمير الرياض يدشّن مقرّ حملة “الجود منا وفينا”

وفي الرياض، دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مقرّ حملة جود الإسكان “الجود منا وفينا” في الدرعية، التي تنظمها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر حملة جود الإسكان بالدرعية، معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري انزيريلو، والأمين العام لمؤسسة “سكن” راشد بن محمد الجلاجل.

ورفع سموه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- على دعمهما لكل ما من شأنه تعزيز اللحمة الوطنية والمساهمة المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة ودعم الفئات المستحقة، منوهًا بجهود وزارة البلديات والإسكان ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، التي تسعى لتعزيز التكاتف والتكافل المجتمعي.

وأعرب سموه، عن سعادته بما شهده من جهود كبيرة في الحملة، متمنيًا سموه للجميع التوفيق في خدمة الوطن والمواطن وفق توجيهات القيادة الرشيدة- حفظهم الله-.

أمير المدينة المنورة يدشّن حملة “الجود منا وفينا”

وفي المدينة المنورة، دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، حملة “الجود منا وفينا” التي أطلقتها منصة “جود الإسكان” إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”.

وتهدف الحملة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في دعم الأسر المستحقة من خلال المنصة طيلة شهر رمضان، وتمكين المجتمع من الإسهام في توفير حلول سكنية مستدامة للأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز التنمية المستدامة ويرسّخ ثقافة العطاء والتكافل الاجتماعي.

وتعد هذه المبادرة امتدادًا للنجاحات التي حققتها الحملة في نسخها السابقة، وأسهمت في تحقيق الاستقرار السكني لعدد كبير من الأسر بدعم من القيادة الرشيدة -أيدها الله- وبمشاركة كبار المانحين ومؤسسات القطاع العام والخاص وغير الربحي والأفراد,​ كما أسهمت هذه الحملات والمبادرات في وصول عدد الأسر المستحقة التي خدمتهم مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” إلى أكثر من 50 ألف أسرة، مما يعكس الأثر الإيجابي لهذه الجهود في تحقيق الاستقرار السكني وتحسين جودة حياة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

أمير حائل يدشّن حملة “الجود منا وفينا”

وفي منطقة حائل، دشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتبه اليوم، حملة “الجود منا وفينا”، الهادفة إلى تأمين المساكن الملائمة للأسر المستحقة بكل يسر وموثوقية.

وتسعى الحملة إلى إشراك إمارات المناطق وتوحيد الجهود لتحقيق الأثر المستهدف، من خلال تعزيز المساهمات المجتمعية التي تقوم على قيم العطاء والجود لدعم الأسر الأشد حاجة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السكني والأسري.

يُذكر أن منصة “جود الإسكان” من خلال حملة “الجود منا وفينا” تُمكّن الأفراد والمؤسسات من الإسهام في دعم برامج الإسكان التنموي، بما يعزز موثوقية التبرعات وسرعة وصولها إلى مستحقيها.

أمير نجران يُدشّن حملة “الجود منا وفينا”

وفي منطقة نجران، دشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، حملة “الجود منا وفينا” الهادفة لتأمين المساكن الملائمة للمواطنين المستحقين بكل يسر وموثوقية.

وتسعى حملة “الجود منا وفينا” إلى إشراك إمارات المناطق وتوحيد جهودهم لتحقيق الأثر المستهدف من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والجود لمن هم في أشد الحاجة للمساكن وتحقيق الاستقرار الأسري لهم.

أمير الباحة يدشّن حملة جود الإسكان

وفي منطقة الباحة، دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمقر الإمارة اليوم، مشاركة المنطقة في حملة جود الإسكان في نسختها الثالثة، التي أطلقتها منصة جود الإسكان، إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية «سكن»، تحت شعار “الجود منا وفينا”، التي تسعى إلى تعزيز الوعي الاجتماعي والمشاركة المجتمعية في دعم الأسر المستحقة عبر المنصة، طيلة شهر رمضان لعام 1447هـ.

وتهدف حملة جود الإسكان إلى تمكين المجتمع من المساهمة في توفير حلول سكنية مستدامة للأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، بما يعزز التنمية المستدامة، ويرسّخ ثقافة العطاء والتكافل الاجتماعي.

وتعد المبادرة امتدادًا للنجاحات التي حققتها الحملة في نسختها الثانية، حيث أسهمت في تحقيق الاستقرار السكني لعدد كبير من الأسر، بدعم من القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ وبمشاركة كبار المانحين ومؤسسات القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، إضافة إلى الأفراد.

أمير القصيم يُدشِّن حملة “الجود منا وفينا”

وفي القصيم، دشَّن صاحب السمو الملكي فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، حملة “الجود منا وفينا”، والهادفة لتأمين المساكن الملائمة للمواطنين المستحقين بكل يُسرٍ وموثوقية.

وتسعى حملة “الجود منا وفينا” إلى إشراك إمارات المناطق وتوحيد جهودهم لتحقيق الأثر المستهدف، من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والجود لمن هم في أشدِّ الحاجة إلى المساكن، وتحقيق الاستقرار الأسري لهم.

أمير الجوف يدشّن حملة “الجود منا وفينا”

وفي منطقة الجوف، دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، في مكتبه اليوم، حملة “الجود منا وفينا”، الهادفة إلى تأمين المساكن الملائمة للأسر المستحقة بكل يسر وموثوقية.

ونوّه سموه بأهمية تكامل الجهود المجتمعية للإسهام في دعم برامج الإسكان التنموي، بما يعزز الاستقرار الأسري ويرفع جودة الحياة، مشيرًا إلى ما يحظى به قطاع الإسكان من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة أيدها الله.

وتهدف حملة “الجود منا وفينا” إلى إشراك إمارات المناطق وتوحيد الجهود لتحقيق الأثر المستهدف، من خلال تحفيز المساهمات المجتمعية القائمة على العطاء والجود، دعمًا للأسر الأشد حاجة في مختلف مناطق المملكة.

أمير الحدود الشمالية يدشّن حملة “الجود منا وفينا”

وفي منطقة الحدود الشمالية، دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، حملة “الجود منا وفينا”، الهادفة إلى تأمين المساكن الملائمة للمواطنين المستحقين بكل يسر وموثوقية.

وأشاد سموه بما تحظى به حملة “جود المناطق” التابعة لمنصة “جود الإسكان” من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، مؤكدًا أن ذلك يعكس حرص القيادة الحكيمة على تعزيز العمل الخيري، وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وتمكين الأسر الأشد حاجة من الحصول على المسكن المناسب.

أمير تبوك يُدشِّن حملة “الجود منا وفينا”

وفي منطقة تبوك، دشّن صاحب السمو الملكي فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك حملة “الجود منا وفينا” والهادفة لتأمين المساكن الملائمة للمواطنين المستحقين بكل يسر وموثوقية.

وتسعى حملة “الجود منا وفينا” إلى إشراك إمارات المناطق وتوحيد جهودهم لتحقيق الأثر المستهدف من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والجود لمن هم في أشد الحاجة للمساكن وتحقيق الاستقرار الأسري لهم.

أمير الشرقية يدشّن حملة “الجود منا وفينا”

وفي المنطقة الشرقية، دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، حملة “الجود منا وفينا” إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، التي تهدف إلى تأمين المساكن الملائمة للمواطنين المستحقين بكل يسر وموثوقية.

وتهدف منصة جود الإسكان من خلال حملتها “الجود منا وفينا” إلى تحفيز أفراد المجتمع والمؤسسات من المشاركة في دعم الأسر المستحقة للإسكان التنموي.

أمير جازان يُدشِّن حملة “الجود منا وفينا”

وفي منطقة جازان، دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، حملة “الجود منا وفينا”، الهادفة لتأمين المساكن الملائمة للمواطنين المستحقين بكل يسر وموثوقية.

وتسعى حملة “الجود منا وفينا” إلى إشراك إمارات المناطق وتوحيد جهودهم لتحقيق الأثر المستهدف من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والجود لمن هم في أشد الحاجة للمساكن وتحقيق الاستقرار الأسري لهم.