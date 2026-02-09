Icon

تدشين مراكز الخدمات الشاملة بوزارة الداخلية على هامش معرض الدفاع العالمي 2026

الإثنين ٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٢ مساءً
تدشين مراكز الخدمات الشاملة بوزارة الداخلية على هامش معرض الدفاع العالمي 2026
المواطن - فريق التحرير

دشّن الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المُكلف، اليوم، منظومة مراكز الخدمات الشاملة بوزارة الداخلية، وذلك على هامش معرض الدفاع العالمي 2026 المقام في مدينة الرياض.

وتهدف منظومة مراكز الخدمات الشاملة بوزارة الداخلية إلى تمكين المواطنين والمقيمين والزائرين من الاستفادة من خدمات قطاعات وزارة الداخلية في موقع واحد، عبر إعادة تنظيم وإدارة عمليات تقديم الخدمات تحت سقف واحد، بما يسهم في رفع مستوى جودة الخدمات وتسريع إنجازها، وفق أعلى المعايير المعتمدة.

وتسعى المنظومة إلى تحقيق عدد من الأهداف، من أبرزها تفعيل مراكز الخدمة الذاتية المدعومة بالخدمات الإلكترونية، وإتاحة الوصول إلى مركز الاتصال، وضمان اتساق جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب توفير ممثلين متجولين في مناطق الاستقبال والخدمة الذاتية، وتسهيل الوصول إلى مكاتب الاستعلامات.

ويأتي تدشين هذه المنظومة في إطار جهود وزارة الداخلية لتطوير تجربة المستفيدين، وتعزيز كفاءة الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي وتحسين جودة الحياة.

