تراجع أسعار الذهب

واصل الذهب انخفاضه اليوم، متأثرًا بارتفاع الدولار، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية (1.5) بالمئة إلى (4793.97) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وزادت ‌العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير (1.6) بالمئة إلى (4818.10) دولارًا للأوقية.

وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (1.6) بالمئة إلى (85.98) دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى (2120.05) دولارًا للأوقية بعد أن سجل مستوى مرتفعًا غير مسبوق عند (2918.80) دولارًا في 26 يناير، فيما انخفض البلاديوم (9.0) بالمئة إلى (1682.59) دولارًا.