تراجع أسعار الذهب

تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. الفريق البسامي يشهد تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الزكاة والجمارك تُحدد ضوابط إصدار الفواتير الضريبية ومهلة الـ 15 يومًا سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته الطبية في الغيضة اليمنية الاتحاد ينهي العلاقة التعاقدية مع بنزيما وظائف شاغرة في مؤسسة جسر الملك فهد وظائف شاغرة لدى شركة الحاج حسين رضا جوجل تطلق مشروع جيني لابتكار عوالم رقمية تفاعلية طرق تخطيط ميزانية شهر رمضان الأخدود يتعادل مع ضيفه نيوم بهدف لمثله وظائف إدارية شاغرة بـ شركة بترورابغ
واصل الذهب انخفاضه اليوم، متأثرًا بارتفاع الدولار، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية (1.5) بالمئة إلى (4793.97) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير (1.6) بالمئة إلى (4818.10) دولارًا للأوقية.
وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (1.6) بالمئة إلى (85.98) دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى (2120.05) دولارًا للأوقية بعد أن سجل مستوى مرتفعًا غير مسبوق عند (2918.80) دولارًا في 26 يناير، فيما انخفض البلاديوم (9.0) بالمئة إلى (1682.59) دولارًا.