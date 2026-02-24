فتح التسجيل لحجاج الداخل عبر تطبيق وموقع نسك لموسم 1447هـ ابتداء من اليوم فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الأمريكي تتبع رقمي دقيق لرحلة ضيوف الرحمن من التأشيرة حتى العودة لضمان جودة الخدمات المرور يحدد ضوابط التجاوز الآمن ويحذر من المخاطر على الطرق تراجع أسعار النفط اليوم تركي آل الشيخ يعلن مفاجآت ومبادرات نوعية من القاهرة لتعزيز التكامل الثقافي السعودي المصري تراجع سعر الذهب اليوم من أعلى مستوى في 3 أسابيع توقعات الطقس اليوم في السعودية.. أتربة وغبار على عدة مناطق امتدادًا لنهج الأمير نايف.. الجوازات تعزّز حضورها الميداني بقيادة اللواء المربع زيارة الرئيس المصري للسعودية تعزيز للتنسيق السياسي وترسيخ للشراكة الاستراتيجية
تراجعت أسعار النفط دون أعلى مستوى لها في سبعة أشهر تقريبًا؛ وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات، ما نسبته (0.1%)، لتصل إلى (71.40) دولارًا للبرميل، وذلك بعد جلسة تداول متقلبة أمس لامست خلالها الأسعار أعلى مستوى لها منذ 31 يوليو عند (72.50) دولارًا.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (0.2%) ما يعادل (11) سنتًا، لتبلغ (66.20) دولارًا للبرميل، بعدما ارتفعت في الجلسة السابقة إلى (67.28) دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ الرابع من أغسطس.