تراجع أسعار النفط اليوم 

الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٣ صباحاً
المواطن - واس

تراجعت أسعار النفط دون أعلى مستوى لها في سبعة أشهر تقريبًا؛ وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات، ما نسبته (0.1%)، لتصل إلى (71.40) دولارًا للبرميل، وذلك بعد جلسة تداول متقلبة أمس لامست خلالها الأسعار أعلى مستوى لها منذ 31 يوليو عند (72.50) دولارًا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (0.2%) ما يعادل (11) سنتًا، لتبلغ (66.20) دولارًا للبرميل، بعدما ارتفعت في الجلسة السابقة إلى (67.28) دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ الرابع من أغسطس.

