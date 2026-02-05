Icon

هل يمكن إيقاف التجديد التلقائي؟ شبكة إيجار تجيب Icon متنزه الوادي في جيزان.. مشروع تنموي يعزز الجذب السياحي والترفيه Icon 5 أيام على إيداع الدفعة الـ 99 من حساب المواطن Icon تحت رعاية الملك سلمان.. الصناعات العسكرية تنظم النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي الأحد القادم Icon الجوازات.. خدمة إنسانية تصنع ابتسامة ضيوف الرحمن منذ اللحظة الأولى Icon البرنامج الوطني للمعادن.. خطوة إستراتيجية لتعزيز مكانة السعودية على خارطة التعدين العالمية Icon مقتل قرابة 200 شخص في هجمات لمسلحين بنيجيريا Icon رياح نشطة على منطقة حائل Icon إعلان الجدول الزمني لموسم حج 1447هـ وإصدار التأشيرات في فبراير Icon الموسم المطري في السعودية لا يزال في منتصفه والقادم أقوى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

تراجع أسعار النفط اليوم 2%

الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٩ صباحاً
تراجع أسعار النفط اليوم 2%
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انخفضت أسعار النفط اليوم بنحو 2% اليوم الخميس بعد أن اتفقت الولايات المتحدة وإيران على عقد محادثات في عُمان غدا الجمعة، مما هدأ المخاوف من اندلاع صراع عسكري محتمل يعطل الإمدادات من هذه المنطقة المحورية المنتجة للنفط.

أسعار النفط اليوم

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.44 دولار أو 2.07% إلى 68.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:35 بتوقيت غرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.34 دولار أو 2.06% إلى 63.80 دولار، وفقاً لوكالة “رويترز”.

قد يهمّك أيضاً
أسعار النفط تتراجع بنسبة 7%

أسعار النفط تتراجع بنسبة 7%

ارتفاع أسعار النفط اليوم الخميس

ارتفاع أسعار النفط اليوم الخميس

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بنحو 3% أمس الأربعاء بعد أن أشار تقرير إعلامي إلى احتمال انهيار المحادثات المقررة بين الولايات المتحدة وإيران غدا الجمعة. إلا أن مسؤولين من الجانبين صرحوا في وقت لاحق من اليوم نفسه بأن المحادثات ستعقد غدا الجمعة رغم عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المواضيع المطروحة على جدول الأعمال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد