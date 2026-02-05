تراجع أسعار النفط اليوم 2%

انخفضت أسعار النفط اليوم بنحو 2% اليوم الخميس بعد أن اتفقت الولايات المتحدة وإيران على عقد محادثات في عُمان غدا الجمعة، مما هدأ المخاوف من اندلاع صراع عسكري محتمل يعطل الإمدادات من هذه المنطقة المحورية المنتجة للنفط.

أسعار النفط اليوم

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.44 دولار أو 2.07% إلى 68.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:35 بتوقيت غرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.34 دولار أو 2.06% إلى 63.80 دولار، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بنحو 3% أمس الأربعاء بعد أن أشار تقرير إعلامي إلى احتمال انهيار المحادثات المقررة بين الولايات المتحدة وإيران غدا الجمعة. إلا أن مسؤولين من الجانبين صرحوا في وقت لاحق من اليوم نفسه بأن المحادثات ستعقد غدا الجمعة رغم عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المواضيع المطروحة على جدول الأعمال.