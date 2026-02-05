تراجع حاد في سعر الذهب اليوم

هل يمكن إيقاف التجديد التلقائي؟ شبكة إيجار تجيب متنزه الوادي في جيزان.. مشروع تنموي يعزز الجذب السياحي والترفيه 5 أيام على إيداع الدفعة الـ 99 من حساب المواطن تحت رعاية الملك سلمان.. الصناعات العسكرية تنظم النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي الأحد القادم الجوازات.. خدمة إنسانية تصنع ابتسامة ضيوف الرحمن منذ اللحظة الأولى البرنامج الوطني للمعادن.. خطوة إستراتيجية لتعزيز مكانة السعودية على خارطة التعدين العالمية مقتل قرابة 200 شخص في هجمات لمسلحين بنيجيريا رياح نشطة على منطقة حائل إعلان الجدول الزمني لموسم حج 1447هـ وإصدار التأشيرات في فبراير الموسم المطري في السعودية لا يزال في منتصفه والقادم أقوى
شهد سعر الذهب اليوم والفضة انخفاضاً حاداً اليوم الخميس في ظل موجة بيع واسعة النطاق في السوق وتزايد الضغوط على المعادن النفيسة بعد ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريباً فضلا عن مؤشرات على انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وانخفض سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية 1.7% إلى 4876.12 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:02 بتوقيت غرينتش، متراجعاً عن أعلى مستوى له في نحو أسبوع الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.
ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.1% إلى 4896.30 دولار للأونصة، وفقاً لوكالة “رويترز”.