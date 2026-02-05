Icon

تراجع حاد في سعر الذهب اليوم

الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٦ صباحاً
تراجع حاد في سعر الذهب اليوم
المواطن - فريق التحرير

شهد سعر الذهب اليوم والفضة انخفاضاً حاداً اليوم الخميس في ظل موجة بيع واسعة النطاق في السوق وتزايد الضغوط على المعادن النفيسة بعد ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريباً فضلا عن مؤشرات على انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية 1.7% إلى 4876.12 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:02 بتوقيت غرينتش، متراجعاً عن أعلى مستوى له في نحو أسبوع الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.1% إلى 4896.30 دولار للأونصة، وفقاً لوكالة “رويترز”.

 

