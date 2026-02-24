تراجع سعر الذهب اليوم من أعلى مستوى في 3 أسابيع

انخفض سعر الذهب اليوم من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، متأثرًا بارتفاع الدولار رغم استمرار الضبابية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية.

وهبط سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية بنسبة (1.5%) إلى (5150.38) دولارًا للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل بنسبة (1.1%) إلى (5170.70) دولارًا.

وجاء التراجع مع صعود الدولار، مما زاد كلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى، وسط ترقب لبيانات سوق العمل الأمريكية وتوقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار (25) نقطة أساس لثلاث مرات خلال العام.

كما انعكس على أداء المعادن النفيسة، حيث هبطت الفضة بنسبة (3.1%) إلى (85.50) دولارًا، وتراجع البلاتين بنسبة (2.9%) إلى (2092.31) دولارًا، ونزل البلاديوم بنسبة (2.1%) إلى (1706.50) دولارات للأوقية.