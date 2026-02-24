تركي آل الشيخ يعلن مفاجآت ومبادرات نوعية من القاهرة لتعزيز التكامل الثقافي السعودي المصري تراجع سعر الذهب اليوم من أعلى مستوى في 3 أسابيع توقعات الطقس اليوم في السعودية.. أتربة وغبار على عدة مناطق امتدادًا لنهج الأمير نايف.. الجوازات تعزّز حضورها الميداني بقيادة اللواء المربع زيارة الرئيس المصري للسعودية تعزيز للتنسيق السياسي وترسيخ للشراكة الاستراتيجية ترقيم 92 بابًا في التوسعة السعودية الثانية بالمسجد الحرام رياح مثيرة للأتربة تضرب عدة مناطق اليوم الثلاثاء أهالي العُلا يحتفون بيوم التأسيس في أجواء وطنية تُبرز الاعتزاز بتاريخ الدولة مواقع مراكز ضيافة الأطفال بالمسجد الحرام والأعمار المسموح بها جبل الرماة بالمدينة المنورة مقصد للزوار وشاهد على صفحات من السيرة النبوية
انخفض سعر الذهب اليوم من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، متأثرًا بارتفاع الدولار رغم استمرار الضبابية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية.
وهبط سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية بنسبة (1.5%) إلى (5150.38) دولارًا للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل بنسبة (1.1%) إلى (5170.70) دولارًا.
وجاء التراجع مع صعود الدولار، مما زاد كلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى، وسط ترقب لبيانات سوق العمل الأمريكية وتوقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار (25) نقطة أساس لثلاث مرات خلال العام.
كما انعكس على أداء المعادن النفيسة، حيث هبطت الفضة بنسبة (3.1%) إلى (85.50) دولارًا، وتراجع البلاتين بنسبة (2.9%) إلى (2092.31) دولارًا، ونزل البلاديوم بنسبة (2.1%) إلى (1706.50) دولارات للأوقية.