Icon

تركي آل الشيخ يعلن مفاجآت ومبادرات نوعية من القاهرة لتعزيز التكامل الثقافي السعودي المصري Icon تراجع سعر الذهب اليوم من أعلى مستوى في 3 أسابيع Icon توقعات الطقس اليوم في السعودية.. أتربة وغبار على عدة مناطق Icon امتدادًا لنهج الأمير نايف.. الجوازات تعزّز حضورها الميداني بقيادة اللواء المربع Icon زيارة الرئيس المصري للسعودية تعزيز للتنسيق السياسي وترسيخ للشراكة الاستراتيجية Icon ترقيم 92 بابًا في التوسعة السعودية الثانية بالمسجد الحرام Icon رياح مثيرة للأتربة تضرب عدة مناطق اليوم الثلاثاء Icon أهالي العُلا يحتفون بيوم التأسيس في أجواء وطنية تُبرز الاعتزاز بتاريخ الدولة Icon مواقع مراكز ضيافة الأطفال بالمسجد الحرام والأعمار المسموح بها Icon جبل الرماة بالمدينة المنورة مقصد للزوار وشاهد على صفحات من السيرة النبوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

تراجع سعر الذهب اليوم من أعلى مستوى في 3 أسابيع

الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٠ صباحاً
تراجع سعر الذهب اليوم من أعلى مستوى في 3 أسابيع
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

انخفض سعر الذهب اليوم من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، متأثرًا بارتفاع الدولار رغم استمرار الضبابية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية.

وهبط سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية بنسبة (1.5%) إلى (5150.38) دولارًا للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل بنسبة (1.1%) إلى (5170.70) دولارًا.
وجاء التراجع مع صعود الدولار، مما زاد كلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى، وسط ترقب لبيانات سوق العمل الأمريكية وتوقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار (25) نقطة أساس لثلاث مرات خلال العام.

قد يهمّك أيضاً
تراجع حاد في سعر الذهب اليوم

تراجع حاد في سعر الذهب اليوم

برقم قياسي جديد.. سعر الذهب اليوم يتجاوز عتبة الـ 5500 دولار

برقم قياسي جديد.. سعر الذهب اليوم يتجاوز عتبة الـ 5500 دولار

كما انعكس على أداء المعادن النفيسة، حيث هبطت الفضة بنسبة (3.1%) إلى (85.50) دولارًا، وتراجع البلاتين بنسبة (2.9%) إلى (2092.31) دولارًا، ونزل البلاديوم بنسبة (2.1%) إلى (1706.50) دولارات للأوقية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد