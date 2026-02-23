Icon

نقش قرناس ونفق الرس التاريخي بالقصيم يوثِّقان مراحل من تاريخ الدولة السعودية Icon طقس الاثنين.. أمطار ورياح نشطة وضباب على عدة مناطق Icon بتوجيه الملك سلمان.. الداخلية تبدأ تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام Icon السعودية ترفض رفضاً قاطعاً أي ادعاءات لأي طرف آخر في المنطقة المقسومة مع الكويت Icon أبو كاس راعياً رئيسياً لبرنامج “إفطار صائم” للحد من حوادث السيارات قبيل الإفطار Icon يوم التأسيس السعودي.. بالعدل قامت الدولة وبالعدل تُصاغ ملامح المستقبل Icon أمانة الباحة توزّع 3500 هدية احتفاءً بيوم التأسيس Icon مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 340 سلة غذائية في الجزيرة السودانية Icon أهالي الشمالية يحتفون بالأزياء التراثية في يوم التأسيس Icon الجوازات تحتفي بيوم التأسيس في المنافذ الدولية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

تراجُع الدولار إثر قرار المحكمة الأمريكية إلغاء رسوم جمركية

الإثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٨ صباحاً
تراجُع الدولار إثر قرار المحكمة الأمريكية إلغاء رسوم جمركية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تراجَع الدولار اليوم إثر قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية إلغاءَ رسوم جمركية.

وهبط الدولار بنسبة (0.4%) ليصل إلى (154.40) ينًّا، بينما زاد اليورو بنسبة (0.4%) إلى (1.1820) دولار, فيما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة (0.3%) ليبلغ (1.3516) دولار.

قد يهمّك أيضاً
الدولار يرتفع بعد محضر الفيدرالي وترقب بشأن أسعار الفائدة

الدولار يرتفع بعد محضر الفيدرالي وترقب بشأن أسعار الفائدة

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو

وسجل الدولار الأسترالي هبوطًا طفيفًا ليبلغ (0.7070) دولار، أما الفرنك السويسري، بصفته من عملات الملاذ الآمن، ارتفع بنسبة (0.5%) مسجلًا (0.7727) للدولار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدولار يرتفع بعد محضر الفيدرالي وترقب بشأن أسعار الفائدة
السوق

الدولار يرتفع بعد محضر الفيدرالي وترقب بشأن...

السوق