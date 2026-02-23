تراجُع الدولار إثر قرار المحكمة الأمريكية إلغاء رسوم جمركية

تراجَع الدولار اليوم إثر قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية إلغاءَ رسوم جمركية.

وهبط الدولار بنسبة (0.4%) ليصل إلى (154.40) ينًّا، بينما زاد اليورو بنسبة (0.4%) إلى (1.1820) دولار, فيما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة (0.3%) ليبلغ (1.3516) دولار.

وسجل الدولار الأسترالي هبوطًا طفيفًا ليبلغ (0.7070) دولار، أما الفرنك السويسري، بصفته من عملات الملاذ الآمن، ارتفع بنسبة (0.5%) مسجلًا (0.7727) للدولار.