تراجُع الدولار إثر قرار المحكمة الأمريكية إلغاء رسوم جمركية

نقش قرناس ونفق الرس التاريخي بالقصيم يوثِّقان مراحل من تاريخ الدولة السعودية طقس الاثنين.. أمطار ورياح نشطة وضباب على عدة مناطق بتوجيه الملك سلمان.. الداخلية تبدأ تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام السعودية ترفض رفضاً قاطعاً أي ادعاءات لأي طرف آخر في المنطقة المقسومة مع الكويت أبو كاس راعياً رئيسياً لبرنامج “إفطار صائم” للحد من حوادث السيارات قبيل الإفطار يوم التأسيس السعودي.. بالعدل قامت الدولة وبالعدل تُصاغ ملامح المستقبل أمانة الباحة توزّع 3500 هدية احتفاءً بيوم التأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 340 سلة غذائية في الجزيرة السودانية أهالي الشمالية يحتفون بالأزياء التراثية في يوم التأسيس الجوازات تحتفي بيوم التأسيس في المنافذ الدولية
تراجَع الدولار اليوم إثر قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية إلغاءَ رسوم جمركية.
وهبط الدولار بنسبة (0.4%) ليصل إلى (154.40) ينًّا، بينما زاد اليورو بنسبة (0.4%) إلى (1.1820) دولار, فيما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة (0.3%) ليبلغ (1.3516) دولار.
وسجل الدولار الأسترالي هبوطًا طفيفًا ليبلغ (0.7070) دولار، أما الفرنك السويسري، بصفته من عملات الملاذ الآمن، ارتفع بنسبة (0.5%) مسجلًا (0.7727) للدولار.