Icon

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

ترامب: أرسلنا حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط

الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٣ مساءً
ترامب: أرسلنا حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بعدما أكد مسؤولون أميركيون أن البنتاغون أصدر تعليمات لمجموعة ضاربة ثانية من حاملات الطائرات بالاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأمر رسمياً.

وشارك ترامب، خبراً لصحيفة “وول ستريت جورنال” على منصته تروث سوشيال، يتحدث عن استعداد البنتاغون لنشر حاملة طائرات ثانية.

قد يهمّك أيضاً
إدارة ترامب تسحب الحرس الوطني من المدن الأميركية

إدارة ترامب تسحب الحرس الوطني من المدن الأميركية

ترامب يطالب بامتلاك نصف جسر غوردي هاو بين أميركا وكندا

ترامب يطالب بامتلاك نصف جسر غوردي هاو بين أميركا وكندا

وأرفق ترامب المنشور بتعليق: “البنتاغون يستعد لنشر حاملة طائرات ثانية في الشرق الأوسط”.

جاء هذا بعدما أكد مسؤولون أميركيون أن البنتاغون أصدر تعليمات لمجموعة ضاربة ثانية من حاملات الطائرات بالاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط، وذلك فيما تستعد القوات الأميركية لاحتمال شن هجوم على إيران، وفق ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

لكن المسؤولين أوضحوا في الوقت عينه أن ترامب لم يصدر بعد أمراً رسمياً بنشر المجموعة الثانية، لافتين إلى أن الخطط قد تتغيّر، حتى نشر الرئيس الأمر عبر منصته.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إدارة ترامب تسحب الحرس الوطني من المدن الأميركية
العالم

إدارة ترامب تسحب الحرس الوطني من المدن...

العالم
ترامب يحذر بريطانيا بعد إعادتها لجزر تشاغوس
العالم

ترامب يحذر بريطانيا بعد إعادتها لجزر تشاغوس

العالم
أمريكا.. محكمة استئناف تؤيد سياسة ترامب بشأن احتجاز المهاجرين
العالم

أمريكا.. محكمة استئناف تؤيد سياسة ترامب بشأن...

العالم
ترامب يطالب بامتلاك نصف جسر غوردي هاو بين أميركا وكندا
العالم

ترامب يطالب بامتلاك نصف جسر غوردي هاو...

العالم
ترامب يرفض الاعتذار عن نشر الفيديو المسيء لـ أوباما زوجته
العالم

ترامب يرفض الاعتذار عن نشر الفيديو المسيء...

العالم