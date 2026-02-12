ترامب: أرسلنا حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
بعدما أكد مسؤولون أميركيون أن البنتاغون أصدر تعليمات لمجموعة ضاربة ثانية من حاملات الطائرات بالاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأمر رسمياً.
وشارك ترامب، خبراً لصحيفة “وول ستريت جورنال” على منصته تروث سوشيال، يتحدث عن استعداد البنتاغون لنشر حاملة طائرات ثانية.
وأرفق ترامب المنشور بتعليق: “البنتاغون يستعد لنشر حاملة طائرات ثانية في الشرق الأوسط”.
جاء هذا بعدما أكد مسؤولون أميركيون أن البنتاغون أصدر تعليمات لمجموعة ضاربة ثانية من حاملات الطائرات بالاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط، وذلك فيما تستعد القوات الأميركية لاحتمال شن هجوم على إيران، وفق ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
لكن المسؤولين أوضحوا في الوقت عينه أن ترامب لم يصدر بعد أمراً رسمياً بنشر المجموعة الثانية، لافتين إلى أن الخطط قد تتغيّر، حتى نشر الرئيس الأمر عبر منصته.