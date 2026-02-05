ترامب يحذر بريطانيا بعد إعادتها لجزر تشاغوس

بنزيما هاتريك.. الهلال يقسو على الأخدود بسداسية نظيفة للمرة الثالثة.. وزارة الداخلية تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026 السعودية ترأس اجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المالديف وظائف شاغرة لدى شركة الخزف 4 أيام فقط تفصلنا عن صرف دعم حساب الماطن رمزيات الامتنان تتجلّى بحفل الجائزة السعودية للإعلام.. عرض مسرحي عالمي يستلهم تقدير ولي العهد وظائف شاغرة في مجموعة عيادات ديافيرم
أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، بعد محادثة مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن تفهّمه لخطوة بريطانيا إعادة جزر تشاغوس إلى جزيرة موريشيوس.
وحذر ترامب من أنه سيدافع عن الوجود العسكري الأميركي في هذا الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي.
وقال الرئيس الأميركي الذي انتقد بشدة قرار لندن في البداية، على منصته تروث سوشيال “أتفهم أن رئيس الوزراء ستارمر توصل إلى أفضل اتفاق ممكن”.
وأضاف “لكن إذا فشل عقد الإيجار هذا في المستقبل القريب، أو إذا هددت أية جهة العمليات والقوات الأميركية في قاعدتنا أو عرضتها للخطر، فإنني أحتفظ بحقي في حماية وتعزيز الوجود الأميركي في دييغو غارسيا عسكريا”، في إشارة إلى القاعدة الأميركية البريطانية ذات الأهمية الاستراتيجية البالغة والواقعة في الجزيرة الرئيسية للأرخبيل.
وكانت بريطانيا احتفظت بجزر تشاغوس بعد استقلال موريشيوس في الستينيات.
ووقعت لندن في مايو 2025 اتفاقا مع مستعمرتها السابقة اعترفت بموجبه بسيادتها على الأرخبيل، مع احتفاظها بقاعدة عسكرية مشتركة بريطانية أميركية في دييغو غارسيا، كبرى جزره، بموجب عقد إيجار.